Za pár dní přijde obří ochlazení! Mrazy vydrží i přes den!

Pokud patříte mezi ty, kteří se již těší na jaro a po víkendovém teplu už jste zimní oblečení odnesli na půdu, máme pro vás špatnou zprávu. Podle předpovědi se do Česka totiž valí mohutné ochlazení.

Zatímco v neděli bylo skoro dvacet stupňů - nejvíc v Praze na Karlově 19,5 stupně, příští víkend bude podle předpovědi meteorologů diametrálně odlišný. A teploty, které včera odpovídaly 20. dubnu, spadnou znovu hluboko pod bod mrazu.

Ještě pondělní ráno bylo extrémně teplé - na Ostravsku teploměr v šest hodin ráno ukázal závratnou hodnotu 14,3 stupně Celsia. "Za tímto extrémem stojí proudění teplého vzduchu z jihu," řekla TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová.





"Celý tento pracovní týden se budou teploty držet na příjemných hodnotách - většinou v maximech vystoupí přes 10 °C. Obrovský teplotní propad teplot vzduchu ale očekáváme ze soboty na neděli - to k nám začne proudit studený vzduch od severovýchodu a to kolem tlakové výše nad Skandinávií," varuje Honsová.





Zdroj: Severe Weather Europe

A propad to bude vskutku obrovský - skoro o třicet stupňů. "Nyní to vypadá, že v neděli po ránu budou i v nížinách teploty klesat až k -7 °C a v odpoledních maximech naměříme teploty kolem nuly," předpovídá Honsová.

Ochlazení by ovšem nemělo vydržet příliš dlouho - jen do úterka 20. března, kdy by otěže mělo převzít astronomické i skutečné jaro.