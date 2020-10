Požádal jsem Prymulu i Faltýnka o rezignaci, řekl Andrej Babiš

"Požádal jsem pana ministra Prymulu o rezignaci, pokud by tak neudělal, tak ho odvolám. Pana Faltýnka jsem požádal o rezignaci na prvního místopředsedu ANO," řekl v pátek na mimořádné tiskové konferenci premiér Babiš.

"To, co se stalo dneska, je absolutní katastrofa, je to pro mne absolutní šok. Nechápu, když my požadujeme od lidí, aby dodržovali pravidla, aby nosili roušky, dokonce i v autě, a komplikujeme život lidem tím, že jsme zavřeli restaurace, obchody, omezujeme lidi v pohybu, tak musíme jít příkladem. Taková chyba se nedá omluvit, je mi úplně jedno, co tam pan ministr Prymula s panem Faltýnkem dělali a koho tam zvali a proč. Nemůžeme kázat vodu a pít víno, ministr zdravotnictví by měl jít příkladem," prohlásil Babiš.

"Velmi mne to mrzí, všem se omlouvám. Naše vláda si nemůže dovolit ztratit další důvěru," dodal Babiš. Prymulu označil za odborníka a poděkoval mu za jeho práci. Zatím neví, kdo by jej měl nahradit.

Babiš o svém kroku informoval i prezidenta, podle jeho slov ale Miloš Zeman vyjádřil o odvolání pochybnosti. "Dnes odpoledne ho navštívím v Lánech a budu s ním tuto situaci řešit. Budu urychleně hledat náhradu," upřesnil Babiš. Prohlásil, že ale vůbec neuvažuje o návratu bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), kterého Prymula nahradil.



Prymulu vyzval k rezignaci také předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček. Oba politici mají podle něj co vysvětlovat. Rezignaci požadovali také opoziční politici, více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.

Roman Prymula se k návštěvě restaurace již vyjádřil v ranním rozhovoru. "Myslím, že jsem toho zas tolik neprovedl. Jestli jsem něco provedl, tak jedině, že jsem roušku neměl, když jsem nastupoval do auta," řekl pro týdeník Respekt. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.

Jaroslav Faltýnek se omlouval ve Sněmovně. S Prymulou prý probírali lékařskou pomoc ze zahraničí. Na záznam Faltýnkovy omluvy se můžete podívat zde:



Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) oznámil, že magistrát povede ve věci správní řízení. "I když si zjevně někdo myslí, že někteří lidé jsou si rovnější, pravidla tady stále platí pro všechny stejně," zdůraznil.