Babiš: Je nutné odvrátit katastrofu! Opatření ještě zpřísníme

Situace v České republice je extrémně vážná a vláda proto musí opatření ještě zpřísnit. Řekl to premiér Andrej Babiš (ANO). Ve středu ve 20 hodin se proto sejde vláda, aby jednala o dalším prodloužení nouzového stavu.

Vláda Andreje Babiše se ve středu ve 20:00 sejde k dalšímu jednání. Důvodem je žádost o prodloužení nouzového stavu, který nyní končí o víkendu. Podle premiéra totiž vláda nouzový stav potřebuje, aby mohla ještě zpřísnit platná opatření.

Opatření navázaná na chystaný pandemický zákon by podle Babiše nyní proti epidemii covidu-19 nebyla dostatečná. Od 16 hodin bude vláda jednat také s opozicí, aby nouzový stav podpořila.

Babiš řekl, že na začátku března bude situace pravděpodobně nejhorší od loňského 1. března, kdy stát oznámil první potvrzené případy covidu-19 v Česku.

Konkrétní zpřísnění Babiš nechtěl komentovat. "Bude to něco jako první vlna," řekl premiér. Zpřísnění je podle premiéra nutné. "Je nutné to udělat, v opačném případě by nastala v nemocnicích totální katastrofa. Takovou situaci jsme tu ještě neměli," uvedl předseda vlády.

Co se může zpřísnit?

Oproti současnému stavu byly na jaře například zavřené všechny školy. Nyní jsou v provozu mateřské a zvláštní školy, prezenčně se učí také žáci prvních a druhých tříd. Na jaře platila také povinnost nosit roušky všude na veřejnosti, tedy například i na procházce v lese nebo při sportování.

Tvrdý lockdown navrhují také odbory. Jak by mohl vypadat, naznačil šéf odborářů Josef Středula: