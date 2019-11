Blíží se nákupní svátek. Obchody zvyšují ceny, aby pak ohromily slevami

Téma slev a nakolik jim věřit rozvířilo diskuzi snad na všech sociálních sítích. Jeden z přispěvatelů na Twitteru neváhal vysledovat jeden z produktů obchodu Alza. Cena mobilního telefonu Google Pixel 3a dle jeho slov prodělala zajímavý vývoj – 8. září stál mobil se slevou 10 990 korun, 16. září se vyšplhala na 11 390 korun a 21. pak o dalších 600. Aktuální cena je 12 990.

"To bude slevička, panečku," poznamenává v příspěvku. Redakce TN.cz vývoj ceny ověřila pomocí aplikace Hlídačshopů. Ten prozradil, že na začátku srpna tohoto roku prodejce uváděl původní cenu mobilu 13 990, na konci měsíce se ovšem změnila na 12 990.

"V nabídce máme přes 200 tisíc položek a vycházíme jak z cen doporučených výrobcem, tak z cen na trhu a nákupních cen. Nákupní ceny části našeho portfolia vychází z dolarových cen na globálních trzích a to na denní bázi. Některé zboží si taktéž sami importujeme, není ho dostatek a nákupní cenu přímo ovlivňuje vztah nabídky a poptávky. Zkrátka a dobře – tak jako se běžně mění ceny v supermarketech, tak se mění ceny v e-shopech a na Alza.cz. Zmiňovaná položka Google Pixel 3a nemá s naší nadcházející Black Friday nabídkou nic společného, prodejní cena je ovlivněna výše uvedenými faktory," odpověděl redakci TN.cz na dotaz ohledně podivných slev obchodní ředitel Alzy Petr Bena.

Podobný vývoj měla cena Elektrické koloběžky Eljet Alu Power, kterou nabízí Datart. Její původní cena byla ještě v srpnu 10 499 a obchod ji nabízel ve slevě za 8 999 korun. V průběhu září se původní cena proměnila na 9 999, přičemž prodejní cena klesla na 7 744 korun. Aktuálně Datart koloběžku nabízí za 8 490.

"Cena zboží se v průběhu roku mění, a to z důvodu slevových akcí, které realizujeme několikrát do roka. Ty mají omezenou dobu trvání, to znamená, že zvýhodněná cena zboží platí jen po dobu slevové nebo výprodejové akce. Do marketingových akcí se zvýhodněnou cenou zařazujeme v průběhu roku různé produkty tak, aby byly zajímavé pro zákazníky s různými potřebami a zájmy. Dalším důvodem kolísání cen je také reakce na aktuální situaci na trhu a ceny produktů konkurence. Zásadně však ceny zboží před stanovením slevy uměle nenavyšujeme," uvedla Eva Kočicová, tisková mluvčí společnosti Datart.

Také společnost Alza zákazníci častují nelichotivými poznámkami napříč sociálními sítěmi. Své si ale vyslechli i zaměstnanci obchodů Zalando, Mall.cz a elektra OKAY.

"Před týdnem jsem koupil foťák za 1699. V akci stál 1999 a v tom je údajně započítaná sleva 32 %. Alza prostě umí udělat akční slevu!" rozčiluje se v diskuzi Jiří K. "Jenom dělají z lidí hlupáky a je to na lidech, jestli na ty tzv. slevy skočí," přidává se Iva T.

Zákazníci se předhánějí v tipech, kam za slevami vyrazit. Mezi nimi boduje Anglie a Německo. Českou verzi oblíbeného nákupního svátku většina přispěvatelů odsuzuje a obchody i ti, kteří nákupnímu šílenství propadnou, to od komentujících schytávají ze všech stran.