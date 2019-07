Správce H-Systemu žaluje klienty. Chce po nich 21 milionů za nájem

Kauza H-System má pokračování. Konkurzní správce žaluje bytové družstvo Svatopluk o 21 milionů za nájem. Většina ze 60 rodin na to peníze nemá a platit odmítá. Byty v Horoměřicích, ve kterých žijí, prý někteří zaplatili už dvakrát. Za celé tři roky prý navíc k uhrazení nájmu nedostali žádnou výzvu.

První rána pro bývalé klienty H-Systemu přišla vloni v létě. Nejvyšší soud nařídil vyklizení osmi bytových domů v Horoměřicích, kde žije 60 rodin. Po roce přichází rána další, žaloba o zaplacení 21 milionů podaná konkurzním správcem.



"Jsou to peníze za takzvaný ušlý nájem, z nemovitostí, domů, které jsme si dostavěli za své vlastní peníze a ve kterých bydlíme," řekl předseda bytového družstva Svatopluk Martin Junek.



Každá z rodin by měla zaplatit nájem ve výši 360 tisíc korun. Jde o nájemné za poslední tři roky, předešlá léta jsou promlčená. Pro většinu rodin je ale zaplacení této částky nemožné.



Bytové družstvo Svatopluk se prý pokoušelo s konkurzním správcem Josefem Monsportem domluvit. Návrhy družstva ale měly být smeteny ze stolu. Nyní prý Monsport s družstvem nekomunikuje. "Nic nám neřekl a rovnou podal žalobu," prohlásil Junek.



"My jsme napsali Svatopluku předžalobní upomínku a oni na to reagovali cestou svého právníka tak, že jsme nemravní," sdělil konkurzní správce Josef Monsport.



Případem se loni zabývala i vláda, pomoc rodinám ale nenabídla. Bylo by to podle ní nespravedlivé vůči lidem, kteří byli podvedeni v jiných případech. Premiér Andrej Babiš i ministerstvo spravedlnosti nechalo posun kauzy bez komentáře. Spory trvají už od 90. let, kdy stavební firma H-System zkrachovala před dostavěním domů.



Na vyjádření k žalobě o zaplacení má bytové družstvo 30 dnů. Čeká se i na vyřízení stížnosti podané u Ústavní soudu. Dokud soud znovu nerozhodne, nemusí se rodiny stěhovat.