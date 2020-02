Armáda chystá speciální nemocnici kvůli koronaviru. Nahlédněte dovnitř

V Česku nákaza zatím potvrzena nebyla, i když otestováno, byť s negativním výsledkem, muselo být již 82 pacientů. Pětice Čechů, která se vrátila z rizikové oblasti z Číny, dokonce musela absolvovat dvoutýdenní karanténu v Nemocnici Na Bulovce, ani u nich nebyla přítomnost viru potvrzena.

Pokud by epidemie u nás přeci jen vypukla, je armáda připravena otevřít unikátní zdravotnické zařízení. Pro podobné situace, vyžadující izolaci většího množství nakažených lidí, má připravenou neprodyšně uzavřenou speciální nemocnici v Těchoníně na Orlickoústecku. Armáda deklaruje, že dokáže spustit nemocnici do plného provozu do dvanácti hodin po rozkazu k aktivaci. Její provoz může aktivovat hlavní hygienik ČR.

GALERIE: Centrum biologické ochrany Těchonín

Speciální vojenská nemocnice funguje již od 70. let. Roky je udržovaná v pohotovosti, každoročně zde nutnými vyšetřeními, případně i karanténou projde více než tisícovka vojáků vracejících se z misí v epidemiologicky rizikových oblastech. Kromě lůžek pro nemocné a zařízení pro zdravotnickou činnost jsou v areálu také četné laboratoře a probíhají tam různé výzkumné a vědecké práce.

Centrum biologické ochrany, které zde funguje od roku 2001, má 28 lůžek nejvyšší úrovně biologické bezpečnosti, tento počet je možné navýšit až na 42, karanténu může poskytnout až stovce lidí. Ostrý provoz s větším množstvím hospitalizovaných pacientů zde naštěstí ještě vyhlášen nebyl.

Speciální zdravotnické zařízení je zatím v záloze. Pracuje v něm kolem sedmdesáti lidí. Pokud by se nemocnice aktivovala a přešla do plného provozu, počet zdravotníků a dalších pracovníků by se výrazně zvýšil. Pro tyto účely má nemocnice i vlastní jednotku aktivní zálohy.

Moderní nemocnice biologické ochrany je unikátní v tom, že z jejího objektu nic nevychází ven – ani vzduch, ani voda. "To zajišťují moderní technologie za desítky milionů korun. Všechno se filtruje – voda do poslední kapky, vzduch do poslední molekuly,“ vysvětlila Lada Ferkálová, mluvčí Agentury vojenského zdravotnictví. Viry nebo jiné látky od nakažených pacientů tak nemají šanci se šířit do okolního prostředí mimo uzavřenou nemocnici.

Podle schválené metodiky ministerstva zdravotnictví by první pacienti putovali nejprve na infekční kliniku nemocnice v Praze na Bulovce, která se na podobné nákazy specializuje. Teprve potom, pokud by počet nakažených dramaticky rostl nebo pokud by se ukázalo, že virus je opravdu mimořádně nebezpečný, zapojili by lékaři do provozu i speciální nemocnici v Těchoníně.

