Česko zavírá hranice s Rakouskem a Německem. Tyto přechody zůstanou otevřené

Informaci o znovuzavedení kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem zveřejnil už před jednáním vlády ministr vnitra Jan Hamáček: "Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. Současně v rámci svých kompetencí rozhodnu o znovuzavedení hraničních kontrol na DE a AT hranicích (zákaz přechodu hranic mimo 11 stanovených hraničních přechodů)."

Vláda skutečně toto bezpečnostní opatření přijala, navíc mají být pro lidi, kteří pracují v zahraničí blízko hranic vytipovány další menší hraniční přechody. Na překročení hranic v těchto místech budou ale lidé potřebovat povolení. Společně s dokladem totožnosti pak budou moci přejít do Německa či Rakouska.

Bezpečnostní opatření začíná platit o půlnoci v noci z pátku na sobotu!

Hraniční přechody s Rakouskem:

Dolní Dvořiště / Wullowitz

České Velenice / Gmünd

Hatě / Kleihaugsdorf

Mikulov /Drasenhofen

Hraniční přechody s Německem:

Strážný / Philippsreut

Pomezí nad Ohří / Schirnding

Rozvadov - dálnice / Waidhau

Folmava / Furth im Wald-Schafberg

Železná Ruda / Bayerisch Eisenstein

Krásný Les / Breitenau

Hora sv. Šebestiána / Reitzenhain

Speciální hraniční přechody s Rakouskem:

Vratěnín / Oberthürnau

Valtice / Schrattenberg

Nová Bystřice / Grametten

Speciální hraniční přechody s Německem:

Všeruby / Eschlkam

Jiříkov / Neugersdorf

Vojtanov / Schönberg

Cínovec / Altenberg