Číšníci a kuchaři se do restaurací už vracet nechtějí. Nahrazují je cizinci

Slibné kariéře Matěje Doubka jako provozního jedné z pražských restaurací zasadila pandemie ránu. Po dvou letech se přesunul k dřevu, hoblíku a pile. "Nemám rád ten pocit nejistoty a při představě, že by se toto mohlo znovu opakovat, jsem začal pracovat jako truhlář," svěřil se Doubek televizi Nova.

Podle průzkumu si 80 % bývalých zaměstnanců gastronomie už našlo práci jinde. Více než polovina se jich vracet neplánuje. "Především z důvodu nejistoty, která na trhu pořád panuje, ale taky mzdových podmínek nebo kratší pracovní doby, kterou lidé našli v těch jiných zaměstnáních," vysvětluje důvody zakladatel platformy s pracovními nabídkami Grason Karel Mařík.

"Utekl mi jeden kuchař, který šel jezdit s tramvají a za něj zatím náhradu nemám," prozradil majitel restaurace Michal Zvěřina. "My máme ohromný problém najít kvalitní hotové zaměstnance, kteří by nám byli schopni se postarat o naše hosty. Pokud někoho sháníme, tak je to problém, protože ti zaměstnanci se už popálili několikrát," uvedl ředitel hotelu Michal Chour.

"Chybí 10 až 20 %, citelné je to zejména u kuchařů," upřesňuje Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků. Vrásky na čele přidělává podnikatelům v gastronomii i snižující se nezaměstnanost. Ta ve srovnání s květnem klesla o 0,2 %.

"Což je dobrá zpráva pro nás všechny, ale špatná zpráva pro zaměstnavatele, protože nemají, kde brát," konstatoval ekonom Lukáš Kovanda.

Spásou pro mnohé firmy podle ekonomů mohou být pracovníci ze zahraničí. Těch v Česku přibylo 22 tisíc a berou právě tu práci, o kterou Češi nemají takový zájem. "Budeme si zvykat i na to, že stále více číšníků, pracovníků na recepcích hotelů už nebudou české národnosti, ale budou to Ukrajinci, Bulhaři apod.," predikuje Kovanda.

"Z českých pracovníků už nemáme, kde brát," potvrzuje Kastner. S nedostatkem zaměstnanců prý bojují také ve stavebnictví nebo zemědělství.