Covid zabíjí v ČR i ty, kteří ho nechytili. Bojí se k lékaři, zrušili jim operace

Dlouholetý roční průměr úmrtnosti v ČR bývá kolem sta tisíc lidí. Letos ale podle ministra zdravotnictví zemře kvůli koronaviru až o 10 tisíc lidí víc. Na vyšší úmrtnosti, a to hlavně v době druhé vlny nákazy, se projevuje také omezení chodu nemocničních oddělení a strach lidí do špitálů chodit.

Už během první vlny koronaviru do nemocnic přišel jen každý druhý objednaný pacient. Nezlepšilo se to ani v létě a na podzim přišla druhá vlna.

"My jsme si po první vlně přáli zase obnovit elektivní péči, začít rychle operovat, ale pacienti se báli do nemocnic přijít. V září chirurgické oddělení náchodské nemocnice zaznamenalo, že k plánovaným operacím nepřišlo asi 40 až 50 procent pacientů," vypočítává mluvčí Krajského zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Chytilová.

"Lidé mají velkou obavu z návštěvy nemocnice kvůli koronaviru, svůj zdravotní stav buďto bagatelizují nebo neřeší," potvrzuje mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář.

"Co se týče návštěvy lékaře, tak to mi zrušili sami. Dále jsem měl plánovanou operaci, tu mi také zrušili," postěžoval si senior oslovený štábem TV Nova.

A výsledek? Podle ministerstva zdravotnictví do konce října tisíc mrtvých, kteří by v době před koronavirem žili. A to kvůli tomu, že ze strachu z covidu nešli na preventivní plánovaná vyšetření, zanedbali kvůli tomu svůj zdravotní stav nebo jim nemocnice odložily plánované zákroky.

"Lidé umírají nadměrně i na něco, co není způsobené koronavirem Může se stát, že člověk, kterému se špatně dýchalo, nešel na vyšetření, protože měl strach z koronaviru a zemřel na plicní embolii," dává příklad ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

S tím, jak počty nakažených v posledních týdnech klesají, chce ministerstvo po nemocnicích, aby se chod jednotlivých oddělení vracel do starých kolejí. Jenže to jde velmi pomalu a hlavně menší nemocnice to zatím nedokážou.

"V tuto chvíli se naplněnost covidových oddělení pohybuje mezi 70 a 80 procenty, což nám neumožňuje návrat k běžnému chodu," tvrdí Chytilová.

Do konce roku podle odhadů ministra zemře na covid nebo s covidem 9 až 10 tisíc lidí, pokud se reprodukční číslo udrží na hodnotě 0,7. Kdyby R stouplo na 1, bude to až 14 tisíc mrtvých.