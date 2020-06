Další rozkol v koalici. Babiš by měl vyhodit Vojtěcha, řekl Hamáček!

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by měl premiér Andrej Babiš (ANO) vážně uvažovat o tom, že stávajícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vymění. Svou funkci prý v době krize nezvládl a epidemiolog Roman Prymula by se dle Hamáčka ve funkci osvědčil víc.

"Já si myslím, že za celou řadou věcí, které se staly, by výměna byla na místě. Mám zpětnou vazbu od zdravotníků, kteří stále čekají na odměny za to, že byli nasazeni v první linii. Zatím jim nepřišlo nic nebo ne rozhodně tolik, jak bylo slibováno. To asi nevypovídá o tom, že je tam všechno v pořádku, je to na odbornosti pana premiéra. U nás si pan premiér vybral za cíl ministryni Maláčovou a já bych uvítal, aby si vybral mě a nevyřizoval si to se ženou. To je asi styl jeho politické práce," prohlásil ministr Hamáček v rozhovoru pro dnešní deník Blesk.

Ministr vnitra, který v době pandemie kromě svého vystupování upoutal pozornost také ikonickými červenými a modrými svetry, nešetřil kritikou na celé hnutí ANO. Za kontroverzní vládní kroky, které posléze on musel vysvětlovat, považuje například Pětadvacítku ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Tu musela po prvotních zmatcích přepracovat.

Vysvětlovat musel také to, proč je málo půjček pro podnikatele, což je dle Hamáčka záležitostí ministra průmyslu. Jasno není ani v souvislosti s kompenzačním bonusem a financováním obcí. Naopak na straně ČSSD žádný problém nespatřuje a například program Antivirus ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové schválí. Právě tu však často kritizuje premiér Babiš.

Kritika je podle Hamáčka na místě spíš v případě ministra zdravotnictví. Vadí mu jeho přístup i styl řešení problémů. Na jeho místě si dle svých slov umí představit Romana Prymulu, který od pondělka zastává funkci vládního zmocněnce pro vzdělání a výzkum ve zdravotnictví. O této funkci ministr vnitra před časem prohlásil, že ji považuje za zbytečnou. Mnohem lepším krokem by podle něj bylo jmenovat Prymulu ministrem.

"Samozřejmě by bylo čistější udělat výměnu na ministerstvu zdravotnictví a udělat z pana Prymuly ministra. Otázkou je, zda by to chtěl. Pan ministr Vojtěch je zároveň poslancem, tak by byl třeba problém uvnitř jejich klubu," prohlásil Hamáček s tím, že ministerstvu zdravotnictví je třeba věnovat větší pozornost.

Dle jeho slov se premiér Babiš dříve vyjádřil, že zdravotnictví je černá díra na peníze. Později změnil názor a rozhodl se do něj investovat, což ČSSD podle Hamáčka navrhovala už před rokem.

Redakce TN.cz oslovila ministra Adama Vojtěcha i premiéra Andreje Babiše s žádostí o vyjádření k možné rošádě na ministerstvu zdravotnictví, zatím se však nevyjádřili.