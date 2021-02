Návrat dětí do škol, větší omezení pohybu. Vláda řeší další opatření

"Je nejvyšší čas, děti jsou bez školy už rok, přála bych si, aby se rodiny mohly postupně vrátit do normálního života," řekla v pondělní Snídani s Novou ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní jsou škody na rodinách nedozírné a je potřeba najít způsob, jak děti dostat zpět do škol co nejdřív.

Ministři by se tak měli v pondělí odpoledne zabývat návrhem, podle kterého by od března znovu usedli do lavic studenti posledních ročníků středních škol. Zároveň by se pravidelně testovali oni i zaměstnanci škol.

Kabinet bude také debatovat o finanční pomoci pro lidi v karanténě a izolaci. Chce je motivovat, aby se ani jednomu nevyhýbali. "Na jednání jdu se dvěma návrhy - první počítá se zvýšením nemocenské, druhý s příplatkem k nemocenské až ve výši 370 korun na den," vypočítala Maláčová s tím, že ona osobně se přiklání k první variantě.

Poslechněte si, co Maláčová ve Snídani s Novou řekla:

Vláda by také mohla řešit další omezení pohybu v Česku. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se totiž před pár dny nechal slyšet, že zavedená opatření přestala fungovat. Na stole je tak případné omezení cestování mezi jednotlivými kraji.

"Vláda bude projednávat žádost Poslanecké sněmovně o další prodloužení nouzového stavu. Zabývat se bude i několika legislativními předlohami, jako třeba návrhem novely zákonů, které se týkají zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy," píše se na stránkách Úřadu vlády.

Nouzový stav v Česku aktuálně platí do neděle 14. února. Vládní koalice tentokrát nemůže při jeho prodlužování počítat s hlasy komunistů, premiér Andrej Babiš (ANO) se proto v neděli narychlo sešel s opozičními lídry, aby vyjednal pro návrh podporu.

Připomeňte si, co po nedělní schůzce řekl ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček: