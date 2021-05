Cestovat je nyní snazší! Někam stačí antigen, jinde nechtějí nic. PŘEHLED

Od 1. května se mění podmínky pro vstup do Bulharska. Země nově uznává potvrzení o provedeném očkování proti covidu-19 i negativní výsledky antigenního či PCR testu. Turisty se ale snaží nalákat i další země - včetně Chorvatska. Česká republika navíc upravila podmínky ke snadnějšímu návratu do vlasti.

Pandemie výrazně ovlivnila cestování po celém světě. České ministerstvo zahraničí nadále doporučuje, aby lidé vyjížděli za hranice jen v nezbytných případech a s dovolenou počkali, dokud se situace neuklidní. Některé země ale dělají vše proto, aby nalákaly turisty a restrikce uvolňují. Mezi nimi je i Bulharsko, které od května uznává při vstupu do země potvrzení o provedeném očkování proti covidu-19 i negativní výsledky antigenního či PCR testu.

"V každém případě je dobře, když se cokoliv z těch restrikcí zjednoduší. Antigenní test je jednoduší a levnější,“ okomentoval změnu místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Od 4. května se navíc změnila pravidla pro cestování. Češi plně naočkovaní v ČR se nově za určitých podmínek mohou do vlasti vrátit bez nutnosti dalšího testování či karantény.

Pravidla cestování platná od 4. května:

Lidé bez očkování mají návrat podstatně komplikovanější. Před vstupem do ČR musejí vyplnit příjezdový formulář. Po návratu do ČR (nejpozději do pěti dnů) navíc musejí podstoupit PCR test. Do doby negativního testu je nutná i izolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov. V případě přepravy veřejnou dopravou musejí lidé navíc podstoupit test i před příjezdem do ČR. V případě antigenního testu nesmí být na začátku cesty starší 24 hodin, u PCR testu 72 hodin.

Někde stačí antigen, jinde nejsou žádná omezení



Jan Papež věří, že podmínky pro cestování se brzy zlepší. Už nyní některé státy výrazně uvolnily restrikce. "Jsou země, které nevyžadují nic, jako je třeba Dominikánská republika nebo Mexiko. Jsou země, které akceptují antigenní testy, což je v tuto chvíli Bulharsko, uvažovalo o tom i Chorvatsko. Jsou země, které vyžadují PCR test, což je valná většina zemí,“ zhodnotil aktuální situaci Papež. Většina zemí podle něj v současné chvíli uvažuje, že očkované bude pouštět bez jakýchkoliv restrikcí. Problém ale je, že každá země uznává jiné vakcíny.

V tuto chvíli je podle Papeže mezi Čechy největší zájem o Egypt, Spojené arabské emiráty, Kanárské ostrovy, Maledivy a Dominikánskou republiku s Mexikem. "Co se týče léta, Chorvatsko společně se Slovinskem a Černou Horou budou určitě patřit mezi destinace, které budou pro lidi nejzajímavější,“ zakončil.

Podmínky vstupu do jednotlivých zemí

Egypt

Na všech místech vstupu do země je zavedena povinnost předložit negativní výsledek PCR testu, ne starší než 72 hodin. PCR-test je vyžadován i v některých letoviscích, v jiných je možné test podstoupit na místě. Děti do 6 let nemusejí PCR test podstupovat. Po příletu na letiště v Egyptě bude všem cestovatelům změřena teplota. Každý cestující musí mít uzavřeno zdravotní cestovní pojištění. Více informací o vstupu do této destinace najdete zde.



Dominikánská republika

Pro vstup do země není vyžadován negativní PCR test. Po příletu do země probíhají na letištích kontroly teploty cestujících a namátkové kontroly pomocí rychlotestů. Před příletem a odletem je třeba vyplnit elektronický zdravotní formulář. Více zde.



Tunisko

Od 3. 5. do 16. 5. 2021 platí pro vstup a pobyt na území Tuniska, že každý cestující starší 12 let je povinen předložit negativní RT-PCR test ne starší než 72 hodin před zahájením cesty. Během cesty je nutné dodržovat preventivní opatření, především bezpečnou vzdálenost a nošení ochrany dýchacích cest (roušky). Cestující musí dále vyplnit příjezdový formulář. Rychlé testy na covid-19 budou prováděny u všech cestujících, kteří vstoupí na území Tuniska. Nakažení budou transportováni do určených karanténních zařízení na vlastní náklady. Po příletu do Tuniska může být pohyb lidí po zemi omezen podle pravidel zde.



Chorvatsko

Od 01. 04. 2021 platí, že pokud lidé cestují do Chorvatska z území některého z rizikových států, mezi které patří i ČR, musí při vstupu na území Chorvatska předložit negativní RT - PCR test ne starší 48 hodin, nebo rychlý antigenní test, který je zveřejněn na Společné listině rychlých antigenních testů (ne starší 48 hodin), vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem, s tím, že výsledek testu musí viditelně uvádět výrobce testu a/nebo komerční název testu.

Vstup je umožněn i s potvrzením o očkování proti nemoci COVID-19 u lidí, u kterých uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou, nebo od očkování první dávkou pokud se jedná o vakcínu, která se podává v jedné dóze. Kompletní přehled nařízení a výjimky najdete zde.

Španělsko

Španělsko vyžaduje od všech lidí, kteří přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí negativní výsledek PCR testu. Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let. Požadavek na test neplatí pro osoby zdržující se pouze v tranzitním prostoru kteréhokoliv španělského letiště s následnou cestou do jiné země.

Test je nutné podstoupit ještě v ČR a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 72 hodin. Španělské úřady vyžadují, aby se jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce. V případě, že výsledek testu při kontrole předložen nebude, bude osoba na letišti podrobena antigennímu testu a může jí být uložena finanční sankce v řádu stovek až tisíců euro. V případě lidí, kteří již prodělali onemocnění covid-19 a PCR test jim vychází pozitivní, platí možnost přicestovat do Španělska s pozitivním PCR testem a lékařským potvrzením vystaveným ve španělštině či angličtině. Více informací zde.

Řecko

Češi musí předložit na řecké hranici buď potvrzení o negativním výsledku PCR testu na Covid-19 (ne starší 72 hodin od odběru vzorku) v angličtině nebo oficiální národní certifikát o provedeném očkování v anglickém jazyce, pokud uplynulo minimálně 14 dnů od završení vakcinace. V takovém případě se na ně nevztahuje povinnost sedmidenní preventivní karantény. Tyto povinnosti se rovněž nevztahují na děti do 5 let.

Řecké úřady neuznávají testy provedené ze slin nebo kloktáním. Cestujícímu může být proveden při vstupu do Řecka namátkový test na covid. Více informací zde.





Maledivy

Všichni cestovatelé musí předložit při příletu potvrzení o negativním výsledku PCR testu na koronavirus v angličtině, přičemž cestující musí být otestován v době maximálně 96 hodin před odletem na Maledivy. Výjimku z předložení testu tvoří děti do jednoho roku, dále občané Malediv, držitelé povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, držitelé pracovních víz a posádky letadel a lodí. Od úterý 20. dubna 2021 mohou cestující předložit po příletu na Maledivy místo negativního PCR-testu doklad o očkování proti covidu ukončeném před více než dvěma týdny. Kompletní informace najdete zde.

Itálie

Do Itálie je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h. Výjimku mají děti mladší 2 let. Do 15. 5. 2021 je prodloužena platnost nového nařízení - před příjezdem je povinný test, karanténa 5 dní a opět povinný test (testy mohou být antigenní nebo PCR). Platí to pro všechny, kteří 14 dní před vstupem do Itálie pobývali nebo projížděli jedním či více státy. Pokud se cestující neprokáže testem, následuje povinná čtrnáctidenní karanténa. V Itálii platí mnoho výjimek, pravidla pro vstup se navíc liší podle toho, do které konkrétní oblasti cestujete. Uvnitř země platí různý stupeň omezení pohybu dle regionů. Přehled všech podmínek najdete zde.

Další státy

Nenašli jste ve vybraných státech ten, který vás zajímá nejvíc? Kompletní přehled zemí a platných podmínek ke vstupu do nich najdete zde.

Otázkou cestování do oblíbených destinací jsme se zabývali už dříve - poté, co rozvolnilo Řecko. Podívejte se na reportáž, kde mimo jiné zjistíte, kdy by se pravidla mohla ještě více rozvolnit: