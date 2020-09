Babiš odmítá Krizový štáb, ČSSD a opozice na něm trvají! ANKETA

“Ústřední krizový štáb je skvělým nástrojem v době pandemického ohrožení, jak jsme si ostatně mohli ověřit už na jaře. Tehdy fungoval, a i díky práci jeho členů, nás všech, jsme krizi zvládli. Budu se snažit přesvědčit premiéra Babiše o tom, abychom ho proto znovu aktivovali v době, kdy je počet nových případů onemocnění COVID-19 alarmující. Je to z mého pohledu klíčové, samozřejmě vedle preventivních opatření typu nošení roušek," řekl ministr vnitra.

A právě s odporem premiéra bude muset ČSSD počítat. Andrej Babiš (ANO) nedávno znovuzřízení krizového štábu odmítl. “Určitě na to není důvod. Krizový štáb, kde hlavní roli hráli policisté a hasiči, dohlížel na omezení v té době pohybu našich občanů a dodržování různých nařízení,“ řekl Babiš. A za pravdu mu dal i jeho stranický kolega ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). “Ta situace určitě není taková jako na jaře. Nemáme zásadní problém s nedostatkem ochranných prostředků, což byl problém na jaře,“ ujistil.



Představitelé ČSSD ale trvají na svém a upozorňují na ještě horší model, který by mohl v republice nastat. Tím je nouzový stav. “Nechceme, abychom museli omezovat ekonomiku podobně, jako jsme to udělali na jaře. Nechceme ani vyhlašovat nouzový stav. Naopak ale chceme chránit zdraví a životy obyvatel a k tomu, aby se nám to podařilo, nemůžeme jen nečinně čekat a přihlížet, jak počty nakažených strmě rostou. Je potřeba jednat a my jsme připraveni se koronavirové hrozbě v ÚKŠ každý den usilovně věnovat," uzavřel Hamáček (ČSSD).

Anketa Jste za obnovení Ústředního krizového štábu? Ano 68 152 hlasů Ne 32 70 hlasů Hlasovalo 222 lidí.

Situace se stále narůstajícím počtem nakažených a problémy s kapacitami na testování by se měla rychle řešit i podle opozice. “Vláda by měla urychleně svolat krizový štáb. Pan premiér se musí přestat tvářit, že situace je nadmíru výtečná, hrozí nám vážný zdravotní i ekonomický průšvih,“ napsal na sociální síť Mikuláš Ferjenčík (Pirátská strana).

Kritikou nešetří ani Miroslav Kalousek (TOP 09). “Kdyby to nebylo tak nebezpečné, brečel bych nad takovou impotencí smíchy,“ uvedl poslanec.

Myšlenka obnovení ÚKŠ se líbí i v ODS. “Chceme konečně vyměnit ministra Vojtěcha, restartovat krizový štáb a svěřit mu návrhy řešení, které bude vláda respektovat, dále iniciovat jednání s řediteli škol a učiteli a zajistit podmínky, aby základní školy zůstaly v co největší míře otevřené, zajistit podmínky pro učitele, aby mohli vyučovat s kvalitními respirátory, eventuálně dalšími ochrannými prostředky,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.