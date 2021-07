Hospodští si klepou na čelo. Vojtěch chce, aby kontrolovali testy u hostů

Majitelé hospod a restaurací budou muset možná už brzy kontrolovat své hosty na bezinfekčnost. S nápadem přišel ministr zdravotnictví Vojtěch a momentálně už ho konzultuje s právníky. Hospodským se to ale nelíbí a své hosty kontrolovat nechtějí. Jednak by je to prý stálo další peníze a jednak na to nemají ani lidi.

Majitelům restaurací, číšníkům a servírkám možná přibude nová povinnost, a to kontrolovat bezinfekčnost zákazníků. "My jsme se bavili se zástupci restaurací, oni sami mají zájem na tom, aby restaurace fungovaly, aby se nemusely zavírat. Jsou připraveni ta pravidla aplikovat," prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Zástupci restaurací ale mluví jinak. "My si musíme být jisti, že daná opatření budou v gastronomii dobře proveditelná. To zatím nejsme. Musíme si také být jisti, že to je právně opodstatněné. To zatím taky nejsme. A musíme si být jisti, že to je lepší řešení než to současné. A to si také nejsme jisti," řekl televizi Nova Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků ČR.

"Komplikace by to byla veliká, my jsme tady ve dvou a je tady plno hostů na oběd a nemůžu kontrolovat každýho, kdo přijde," stěžuje si číšník Michal Kačmár.

"I kdybychom tu legislativní oporu měli, tak by se nám to dělalo strašně špatně. My máme s hosty vztahový business a čímkoliv takovým je omezovat, to není relevantní," vyjádřil se majitel restaurace Na Verandách Václav Vojíř.

"Dneska, když tady máme ten jednotný certifikát, jednotný QR kód, tak si myslím, že by to nemusel být v té praxi žádný problém a zdržení," domnívá se Vojtěch. "Tihle lidi opravdu nemají s tímto provozem zkušenost," konstatoval Kačmár.

Někteří provozovatelé restaurací jsou už teď rozhodnutí, že případné nařízení ministerstva dodržovat nebudou. "My tyhle protiústavní opatření dodržovat nebudeme. Maximálně, co jsme ochotni třeba nějak dát, je měření teploty. Lidi mají svůj zdravý rozum a musí se sami rozhodnout," řekl Jiří Janeček, provozní pivovaru Malý Janek.

"Jelikož většinu věcí, co ministerstvo zdravotnictví vymyslelo, soud smetl ze stolu, tak si myslím, že se přidáme k ostatním kolegům a nebudeme to kontrolovat," řekl majitel restaurace Sokolovna Michal Zvěřina.

Dosud je na zákazníkovi, aby doložil případné kontrole potvrzení o bezinfekčnosti. V případě, že ministerský nápad projde, ponesou zodpovědnost nejspíš provozovatelé. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové kontroly hygieniků v restauracích o prázdninách zesílí.