Jste tlustí, zhubněte, vyzval Čechy Babiš! V nemocnicích leží hlavně obézní

Česká republika má velký počet tlustých lidí. Právě nadměrná hmotnost může znamenat obtíže v překonávání nákazy koronavirem. "Podle kritérií, které měří obezitu, jsme třetí nejhorší v Evropě. Nejhorší je Velká Británie, pak Lotyšsko," srovnal ve svém nedělním proslovu premiér Andrej Babiš.



"Já vím, že je to těžké, taky s tím bojuju. V červenci 2013 jsem měl 77 kilo, dneska mám 90, jsem naštvaný. Budu s tím chtít bojovat, je to o vůli. Je to těžké, ale záleží to na nás. Budu se snažit, ale všichni se musíme snažit. Ta obezita znamená ohrožení," vyzval Čechy.

Své doporučení opřel o poslední údaje z českých nemocnic, kde se podle Babiše čím dál tím víc objevují lidé ve věku 50 až 60 let, kteří mají společný jeden rys. "V 80 procentech jsou to lidé s nadváhou a obezitou, zejména se zmožením takzvaného viscerálního tuku, tedy kolem vnitřních orgánu. Obvykle to znamená takzvané 'bříško', ale když se k tomu přidá vysoký tlak, cukrovka, ischemické choroby a další, tak je to velký problém," upozornil Babiš.

