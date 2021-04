ŽIVĚ: Koalice SPOLU vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Ve hře je i rozpuštění Sněmovny

Zástupci opozičních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, které společně tvoří koalici SPOLU, dali před necelými dvěma týdny premiérovi ultimátum. Buď do týdne požádá Poslaneckou sněmovnu o opětovné vyslovení důvěry, anebo začnou sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře.

A protože premiér jejich výzvu nevyslyšel, koalice SPOLU oznámila další postup. "Papalášská vláda ztratila důvěru občanů už dávno. Proto SPOLU vyvoláme hlasování o její důvěře. Pokud ji vláda nezíská, vědomi si dalších okolností bezprostředně přikročíme ke shánění podpory k rozpuštění sněmovny a předčasným volbám," uvedla TOP 09.

"Pokud se ukáže, že se vláda neopírá o podporu většiny Sněmovny, tak by měla odejít. Nejprve zjistíme, jestli vláda důvěru má, nebo ne," prohlásil na tiskové konferenci předseda ODS Petr Fiala.

Pokud by poslanci vyslovili vládě nedůvěru, nechal by ji prezident Miloš Zeman přesto dovládnout v demisi až do voleb, prohlásil v Nedělní partii na televizi Prima a CNN Prima News. Moc do rukou prezidenta se opozičním Pirátům a Starostům vkládat nechce, přiklánějí se tak k variantě rozpuštění Sněmovny a předčasným volbám.

Výzvu k žádosti o vyslovení důvěry vláda Andreje Babiše obdržela poté, co ztratila toleranci komunistů. Podle koalice SPOLU by tak mělo být zjištěno, zda má vláda i nadále důvěry většiny Sněmovny, anebo již nikoliv.

Více informací o rozhodnutí KSČM nepodporovat vládu se dozvíte v reportáži TV Nova: