Konec Blatného na ministerstvu? Drby, reagoval předseda Sněmovny

Na ministerstvu zdravotnictví by podle zdrojů Otázek Václava Moravce mělo dojít do dvou týdnů k dalším velkým změnám, skončit by měl ministr Jan Blatný. Nahradit by ho mohl opět Roman Prymula nebo premiér Andrej Babiš. Šéf Sněmovny Radek Vondráček to označil za drby.