Konflikt o roušky pokračuje. Hledáme nové pedagogy, říká starosta

Situace okolo testování rozhádala část rodičů a učitelky s vedením obce už v úterý. Den před začátkem školního roku totiž vedení obce jmenovalo novou ředitelku školy. Její předchůdkyně s vládními nařízeními nesouhlasila a obec ji proto odvolala. To teď s největší pravděpodobností čeká i tři rebelující učitelky, které představují celý pedagogický sbor malé základní školy.

Po středeční hádce před školou odešly pedagožky na neplacené volno. "Emoce od včerejška určitě neopadly. Kantorky šly včera prozatím na neplacené volno. Dnes zjišťujeme všechny naše možnosti, jak můžeme dál postupovat," řekl redakci TN.cz ve čtvrtek ráno starosta obce Miroslav Zázvorka.

Podle starosty už ze strany učitelek není cesty zpět, protože jejich postoj k očkování, testování a rouškám je od jara stále stejný. "Svůj názor nemění, a ještě ho vyhrocují a stupňují. Začíná nový školní rok a my musíme situaci vyřešit," uvedl starosta.

Učitelky nejspíše o svoje místo přijdou. "Začínáme hledat nové pedagogické pracovníky. Musíme samozřejmě věc řešit i po právní stránce v konzultacích s Českou školní inspekcí, případně s ministerstvem školství, jakým způsobem budeme teď postupovat," popsal další kroky starosta.

Náhradu za současné pedagožky by chtěl starosta najít už do pátku. "Máme novou paní ředitelku, která je výbornou kantorkou, a ta bude učit také. Stačí nám tedy sehnat dva pracovníky. Děláme momentálně všechno pro to, abychom zítra normálně fungovali," vysvětlil starosta s tím, že obec už s některými učitelkami o výpomoci jedná.

Část veřejnosti jednání učitelek a některých rodičů podporuje. Kromě komentářů vyjadřujících souhlas pod zveřejněným článkem, se redakci TN.cz ozvala i jedna ze čtenářek. "Nejen já osobně, ale spousta rodičů i učitelů nesouhlasí s testováním a následným rouškováním a segregací našich dětí. Takhle by se měli zachovat všichni pedagogové i rodiče, protože testování nic neřeší, stejně tak, jako minulý rok," vyjádřila svůj názor čtenářka.

Ve čtvrtek pedagožky odjely s dětmi na výlet i přesto, že jsou na neplaceném volnu. Jak se situace bude vyvíjet, se tak ukáže až v pátek ráno.