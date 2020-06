Koronavirus tu s námi bude dlouho, říká lékař. Zmizí, odporuje viroložka

Zmizí koronavirus podobně jako prasečí chřipka, nebo s námi bude už navždy? Odborníci ministerstva zdravotnictví mluví spíše o druhé variantě. Viroložka Soňa Peková přitom už dříve prohlásila, že virus způsobující nemoc Covid-19 je do Vánoc pryč.

"Nemoc Covid-19 musí být vnímána z pohledu prevence jako jakékoliv jiné infekční onemocnění. Měli bychom se nachystat na to, že s touto nemocí zde budeme žít po dlouhá léta," uvedl na tiskové konferenci vedoucí klinické skupiny COVID při ministerstvu zdravotnictví Vladimír Černý.

Na koronavirus bychom si tak podle něj měli zvyknout, stejně jako na roušky, které ale Černý v budoucnu doporučuje spíše v případech, že to bude opravdu potřeba. Například kdyby chtěl na veřejnost vyjít člověk s nachlazením. "Tak, jako to dělají někteří občané asijských zemí," doplnil.

Souhlasí s ním také ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. "V současnosti nejde o žádný plošný, ale o lokální výskyt nákazy, která samozřejmě nevymizela a která se podle mého odborného názoru ani vymizet nechystá," sdělil Dušek na tiskové konferenci.

Viroložka Soňa Peková, která začala jako první soukromě testovat zájemce na koronavirus, přitom už dříve uvedla, že druhé vlny nákazy se nemusíme obávat. V rozhovoru pro Právo prohlásila, že virus podle ní do Vánoc úplně zmizí a nebude se vyskytovat nikde na planetě.

"Můj pohled není založený na žádných informacích z jiných zdrojů, je založen čistě na informacích od nás. To, co nám prošlo rukama, nesvědčí vůbec o tom, že by nám tady zůstávaly rezervoáry," řekla poté Peková pro TV Nova. Více se dozvíte zde.

Ať už koronavirus v Česku znovu zaútočí ve velkém, nebo ne, odborníci hlásí, že jsou připravení. "Ten systém zdravotní péče je na všechny infekční nemoci dokonale nachystán. Neměli bychom vytvářet žádné speciální postupy jen pro pacienty s Covid-19," dodal Černý.