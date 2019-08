"Byl to hazard se životy!" Let na jeden motor mají řešit poslanci

České letecké úřady, odborná veřejnost a teď i poslanci - ti všichni řeší situaci kolem letu českého leteckého dopravce. "Co by se stalo, kdyby po další hodině letu vypověděl i ten druhý motor? Byl to hazard se životy těch cestujících. To já nechápu, byť chápu ty ekonomické důvody, které k tomu vedly, ale nesmí převážit bezpečnost," prohlásil Jurečka.

Chce proto vědět, jak k tomu budou přistupovat české úřady a jaká budou opatření, aby se to neopakovalo. Řešit to plánuje se sněmovním podvýborem. Předseda podvýboru pro dopravu nepamatuje za své působení ve Sněmovně, že by něco takového poslanci řešili.

Návrh prý ale přijme a situací se s kolegy budou zabývat, i když to sám vnímá jako politizaci. "Můj názor je takový, že zřejmě k porušení předpisů došlo. Já osobně nevím, co by z takového jednání mělo vzejít - kromě toho, že si o věci popovídáme," sdělil předseda podvýboru Martin Kolovratník (ANO).

Poslanci by podle Jurečky měli řešit, jak ve vyšetření postupují české instituce - v tomto případě jak Úřad pro civilní letectví, tak Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN).

"Byla ustanovena komise, kde jsou dva inspektoři ÚZPLN, to znamená technický a pilotní. V komisi je zástupce Úřadu pro civilní letectví a jeden zástupce společnosti Smartwings," popsal Pavel Mareček z ÚZPLN.

"Společnost Smartwings v souladu s předpisy provádí interní šetření, vyhodnocení průběhu letu a postupu posádky a samozřejmě poskytne českým leteckým úřadům součinnost," ujistila mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.

Letadlo společnosti letělo z řeckého ostrova Samos do Prahy 22. srpna. Komplikace nastaly zhruba půl hodiny po startu, kdy selhal levý motor. Posádka údajně závadu zamlčela státům, nad kterými přelétávala. "V tomto konkrétním případě pilot nehlásil stav nouze a ani nás neinformoval o žádném problému s motorem," uvedlo maďarské řízení letového provozu.

Posádka podle dopravce nahlásila problémy už v Řecku. Okolnosti kolem letu české úřady začaly řešit na začátku týdne. V úterý Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uvedla, že rozhodnutí bylo na pilotovi.