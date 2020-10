Máte zmatek ve vládních opatřeních? Právník popsal, jak výjimky fungují

Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách má 28 výjimek. Největší otázky vyvolalo povolení fungování takové provozovny, která vydává balíky nebo zásilky. Mnohé napadlo, že by se takovou činností dalo vyhnout zákazu třeba v kadeřnictvích nebo kavárnách. Není to pravda. Redakce TN.cz nabízí výklad od právníka.

Ve čtvrtek se v Česku zavřely obchody a šlužby. Kromě 28 výjimek, které stanovila vláda. Dlouhý výčet je pro řadu lidí matoucí.

Na redakci TN.cz se obrátili čtenáři s dotazem o výjimce pro "provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany". Vyložili si ji tak, že v případě vydávání zásilek například v kadeřnictví by se v provozovně mohlo pokračovat i v poskytování služeb, které jsou nařízením vlády zakázané.

Výjimku však špatně pochopili. "V takovém případě by nemohli poskytovat služby, protože v nařízení jde o ten hlavní účel provozovny. Nelze to rozlišovat podle toho, jak je obchod nebo provozovna vyznačená, ale co obsahově dělá," řekl TN.cz právník Pavel Kolesár.

"Pokud je provozovna zaměřená výhradně na vydávání balíků, může v tom samozřejmě pokračovat. To stejné platí pro takovou provozovnu, která vydává balíky a současně prodává nebo poskytuje služby podle dalších výjimek, například prodává noviny," pokračoval.

Jakmile by ale další poskytovaná služba nepatřila mezi výjimky, její další poskytování během platnosti nařízení by bylo jeho porušením.

"Pokud je výdej balíků propojen třeba s kavárnou nebo kadeřnictvím, mohou se v provozovně pouze vydávat balíky. Kdyby se v provozovně stříhalo nebo se tam vařila káva, dopouštěl by se provozovatel protiprávního jednání," vysvětlil Kolesár.

Tato podmínka je uvedená přímo ve vládním dokumentu o omezení obchodů a služeb, jenže až pod seznamem 28 výjimek. Není tak vyloučeno, že si jí ne každý všimne. ""Přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně," stojí v nařízení.

"Pokud by to šlo takto jednoduše obejít, opatření by postrádalo smysl. Kadeřnictví a další obchody a služby, kterým nebyla uvedena výjimka, musejí mít skutečně zavřeno," zdůraznil pro TN.cz mluvčí vlády Vladimír Vořechovský.

Podle Kolesára mají ale kadeřnice a kadeřníci teoretickou možnost stříhat klienta doma, nikdo další by však nesměl být přítomen. Shlukování lidí je totiž omezeno na pouhé dvojice. Navíc by si za to nesměli vzít peníze.

"Pokud by to bylo v té čisté podobě, že to bude bezplatné, že k někomu přijde kadeřnice na sousedskou výpomoc a že jí ten dotyčný dá kafe a dort a řekne, že zaplatí po skončení platnosti opatření, pak se domnívám, že by to bylo možné," řekl právník.

Kompletní seznam všech výjimek ze zákazů najdete zde, na přehled opatření se pak podívejte tady.