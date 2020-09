Mezi ANO a ČSSD to vře. Expert řekl, proč se vládní politici hádají!

Mezi hnutím ANO a ČSSD to znovu vře. Sociální demokraté totiž usilují o obnovení ústředního krizového štábu. Premiér Andrej Babiš je ale proti. Obě strany se v pondělí dohodly, že zatím ústřední krizový štáb svolán nebude. Podle politologů se z boje proti koronaviru znovu stává politická záležitost.

Téma aktivace ústředního krizového štábu opět rozvířilo vody mezi koaličními partnery. Tak jako únoru a březnu. V hlavní roli jsou opět Jan Hamáček (ČSSD) s Andrejem Babišem (ANO).

"Ústřední krizový štáb nebyl nikdy na stole, nikdy, ani dneska," hřímal v pondělí odpoledne premiér. Podle šéfa kabinetu funguje nově vytvořená rada pro zdravotní rizika. Sociální demokracie si to ale nemyslí.

"Pan premiér sestavil nějakou radu, která vypadá jako krizový štáb, podle mě je lepší vymýšlet osvědčená řešení," kontruje šéf druhé vládní strany Jan Hamáček.

"Pojďme ukončit chaos, není na co čekat! Aktivace Ústředního krizového štábu je proto zásadní! ÚKŠ jedná na rozdíl od Rady pro řízení zdravotních rizik operativně a takřka nonstop," přisadila si ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Podle politologů to znovu ukazuje na nejednotnou a zmatečnou komunikaci vlády a je to prý i signál, že se blíží podzimní volby. "Celá řada politiků najela na handicap odborníků, perou se, nejsou schopni držet si jednotný komunikační styl, co den mění se jejich názory," míní politolog Jan Kubáček.

Podle opozice by vláda měla začít jednat a kritizuje ji také za to, že promarnila čas. "My jsme si draze koupili za půl bilionu čas, který byl prošustrován, teď se vláda nemá dohadovat, ale má jednat," zlobí se šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Nikoho ty hádky nezajímají, ta situace je vážná, jde o to, abychom si poradili s krizí a já považuji jednání koaličních stran za neodpovědné a zmatené," přidává se předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Spory v koalici se objevily i v létě - po uvolnění všech opatření, kdy se znovu mluvilo o zavedení roušek. "Určitě to rozhodování bylo politické, ale na můj vkus to bylo moc rychlé. Tehdy jsem byl umlčen, abych nestrašil," říká Hamáček. Že bylo rychlé rozvolnění možná chybou, tvrdí i Andrej Babiš. Podle něj ale vláda byla pod tlakem veřejnosti.