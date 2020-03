Hamáček převzal krizový štáb: Ekonomiku bude řešit, až porazíme virus

Jednání Ústředního krizového štábu bude podle Hamáčka probíhat jednou týdně, a to ve středu. Denně se bude scházet ústřední pracovní skupina, kterou tvoří zástupci hasičů, policistů, zdravotníků a dalších členů složek integrovaného záchranného systému. Pracovních skupin bylo sestaveno několik.





První z nich se bude soustředit na distribuci ochranných prostředků po celém Česku a v souladu s doporučením vlády. Zpřehlední se i nákup těchto prostředků, jejich aktuální naskladněné množství a to, jak narůstá jejich spotřeba. Pro distribuci ochranných prostředků byl vytvořen letecký most, aby se proces distribuce maximálně urychlil. Na cestě jsou podle Hamáčka také další dva letouny Ruslan a s nimi zásoba respirátorů, roušek, brýlí a kompletních ochranných obleků. Podle Hamáčka je Česko jedinou zemí, která má zajištěnou dopravu ochranných prostředků v takovémto rozsahu.

Ty budu putovat i například do domovů seniorů, kde je třeba takto důsledné ochrany. V úterý ráno podle Hamáčka dorazily i výtěrové sady na testy na koronavirus, které aktuálně putují do nemocnice v Motole. "Jak bude spotřeba ochranných prostředků narůstat, se teprve uvidí, pokud by potřeba vzrostla, letecký most bude prodloužen," prohlásil Hamáček s tím, že potřeby prostředků budou vždy vyšší než dodávky.





"Jsme v situaci, kdy ministerstvo vnitra vyskladnilo všechny ochranné prostředky, které mělo k dispozici a sklady jsou prázdné. Teď rozvážíme 8 milionů roušek do resortů, které potřebují ochranné prostředky. Ty, které přilétají, jdou rovnou do distribuce. Nic ve skladech nesušíme, vše, co dorazí, jde hned do krajů," informoval.

Ochranné prostředky jsou tak aktuálně pod kontrolou krizového štábu, který má přesný přehled o jejich množství a potřebě distribuce. Stomatologové a lékárníci budou mít centrální výdejní místo v Praze, ostatní lékaři budou distribuováni v rámci jednotlivých krajů. "Kraje aktuálně obdržely 60 tisíc ochranných kompletů. Jak budou najíždět další dodávky, bude se dodávat, to samé je množství brýlí, štítů a rukavic," řekl ministr obrany.

Domácí výrobci získali vlastní podskupinu, která je bude kontaktovat, provede zmapování jejich kapacity a dojedná kontrakty a dodávky. Tuto skupinu vede ministerstvo průmyslu a obchodu. Do práce se má podle Hamáčka vrhnout ihned a první výstupy by se měly objevit v řádu dnů.

Česko má prý velké množství mimořádně kvalitních prostředků, z nichž je možné doplňovat stavy ochranných pomůcek, včetně obleků do extrémních podmínek. Tématem byly také filtry od ČVUT, kde je výrobní kapacita 10 tisíc filtrů týdně. Podle Hamáčka by v tomto případě bylo třeba dojednat případné navýšení, pokud je to možné. Čeští výrobci prý nejsou kapacitně stavění na masovou výrobu, mohou ale pomoci s doplněním stavů potřebných ochranných prostředků.

Fungovat bude také mediální skupina, aby se sjednotily poskytované informace a mediální vystupování štábu a jeho podskupin. Skupinu "dopady" má na starost ministerstvo obchodu a ministerstvo práce a sociálních věcí a jejím účelem je komplexnější pohled na ekonomické dopady koronaviru a tvorba řešení.





Ekonomický poradní tým štábu bude kontaktovat ekonomy a sestavovat případná opatření na podporu české ekonomiky. "Jsme přesvědčení, že je třeba využít kapacity, které máme k dispozici. Jednou tu epidemii zvládneme a budeme muset začít rekonstruovat naši ekonomiku," řekl Jan Hamáček o svém "Marshallově plánu", jak tuto záležitost nazval.

Hamáček uznal, že krizový zákon se v Česku příliš neosvědčil, na jeho změnu ale podle něj není vhodná doba. "U těch krizových zákonů se ukazuje, že stát není připravený na všechno," připustil Hamáček s tím, že v době krize ale není čas na změnu zákonů, ale na základě zkušeností z této krize bude třeba "sáhnout i do krizového zákona". "Toto je třeba dělat až po bitvě," prohlásil.

Plošné nošení roušek má podle Hamáčka smysl. Česko spolu se Slovenskem jsou podle něj nejlépe "zarouškované" země a je podle něj patrné z údajů z dalších zemí, že tam, kde lidé nosí roušky, je počet nakažených nižší.

Ministerstvo plánuje také zřízení zón v domovech pro seniory, kam bude možné umístit nakažené koronavirem. Tam, kde to možné nebude, se vytvoří náhradní řešení. Při rozšíření viru v objektu dostane podle Hamáčka personál ochranné komplety, aby se zamezilo dalšímu šíření. "Pro nás je situace v domovech seniorů naprostá priorita, protože je to ohrožená skupina a my musíme udělat maximum pro to, abychom je ochránili," prohlásil Hamáček.