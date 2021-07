Nová pravidla pro roušky, novinky pro rodiny, těžší autoškola. Toto se mění

Do práce bez povinnosti testu proti covidu, v autoškole pouze tři pokusy, prázdninový provoz MHD, bezplatné jízdné pro rodiče dítěte do tří let v olomoucké hromadné dopravě. To vše a další změny nastávají od července. Nově také mohou rodiče žádat o náhradní výživné.

Protiepidemická opatření

Od 1. července se mění pravidla pro nošení ochranných prostředků. Nově už není respirátor povinný na veřejných místech, jako jsou třeba nástupiště, zůstává ale povinný na hromadných akcích nad 30 účastníků, ve vnitřních prostorech či MHD.

Zaměstnanci nově nebudou muset podstupovat kvůli práci testy na covid-19. Povinnost nechat se testovat odpadá i živnostníkům.

Od 5. července nesmí Češi kvůli šířící se variantě delta vycestovat do Tuniska, do Ruska dokonce už od 1. července. Na mimořádném jednání ve čtvrtek vláda projedná i možné zařazení Egypta do kategorie zemí s extrémním rizikem.

Od července mají také začít plošně platit covid pasy v rámci Evropské unie. Certifikát si můžete nahrát i do mobilu, návod najdete zde.

Rodiny s dětmi

S koncem školního roku skončil také nárok rodičů na mimořádné ošetřovné, které stát vyplácel v souvislosti se zavřenými školami kvůli pandemii koronaviru.

Od července by se měly zvýšit přídavky na děti. Oproti původnímu 2,7násobku životního minima by to nově byl 3,4násobek. Zároveň by na přídavky mělo dosáhnout více lidí. Zákon ale ještě musí schválit Senát a podepsat prezident republiky. Platit by pak měl zpětně už od 1. července.

Součástí změny zákona je také vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. U druhého dítěte by měla částka stoupnout zhruba o 1860 korun, u třetího o 2320 korun. Uplatnit to rodiče budou moci zpětně k 1. lednu.

Od 1. července bude také možné žádat o náhradní výživné. "Jeho smyslem je po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní," vysvětluje ministerstvo práce a sociálních věcí. Maximální výše dávky jsou tři tisíce korun a pobírat se může po dobu čtyř měsíců.

Od prvního prázdninového dne se také k očkování mohou hlásit už i děti ve věku od 12 let.

Novinky na poště

Pošta by na zhruba 400 pobočkách měla spustit systém on-line rezervací. Objednat se na určitý čas půjde například pro podání a vyzvednutí dopisů, bankovní služby či služby Czech Point. Nadále samozřejmě půjde na poštu přijít i bez rezervace.

Od 1. července měly podléhat povinnosti zaplatit DPH i balíky, u nichž se nyní daň neplatí, tedy ty s hodnotou do 22 eur. Zákon ale nakonec nestihl včas schválit senát.

Změny v dopravě

České dráhy postupně obnovují dálkové spoje, od začátku července se opět na tratě vrací přímé lůžkové vozy mezi Prahou a Budapeští. Obnovuje se také autovlak mezi Prahou a Popradem, který je ideální pro cestu do Tater. "Pojede během července a srpna vždy v noci z pátku na sobotu ve směru na Slovensko a následující noc zpět do ČR (a další vybrané dny během červencových svátků)," upřesnily České dráhy.

Od začátku července až do konce srpna také nabízejí tradiční jízdenku na léto, která umožňuje za paušální cenu téměř neomezené cestování druhou třídou vlaků Českých drah na jeden nebo dva týdny.

Mění se také jízdní řády dopravců, kteří přecházejí do prázdninového režimu. Řídit se jím budou například linky 1 až 84 v Brně. "Školní autobusové linky š85–š88 a školní spoje na autobusových linkách 52, 54, 65 a 70 budou mimo provoz," informoval brněnský dopravní podnik.

Od 15. července bude v Praze metro jezdit opět do půlnoci, poslední spoje budou z centra odjíždět v časech 0:02 až 0:08. Na ně pak budou navazovat spoje povrchové dopravy, tzn. noční autobusy a tramvaje. Od 1. července se pak v hlavním městě vrací do provozu linka AE (Airport Express), která spojuje Hlavní nádraží a Letiště Václava Havla, a zároveň vstupuje v platnost prázdninový jízdní řád.

Na prázdninový provoz přechází i olomoucká MHD, není to ale jediná změna od července. Od čtvrtka totiž může doprovod dětí do tří let cestovat zdarma. Sleva se vztahuje ale jen pro jednoho dospělého, pokud tak s dítětem jedou v MHD oba rodiče, zdarma může cestovat jen jeden z nich. Nutné je u sebe mít doklad, kterým se prokáže věk dítěte.

Pokusy v autoškole

Od 1. července mají žáci autoškol nově jen tři pokusy na úspěšné složení závěrečné zkoušky. V případě neúspěchu bude nutné výuku opakovat.

Nové kanály na O2 TV

Od 1. července už nejsou v O2 TV dostupné kanály AMC, Film+, Spektrum, Sport1-3, Minimax, JimJam, Spektrum Home, TV Paprika, k 30. červnu skončily. Vysílání pozastavuje i PornHub TV. Těšit se ale můžete na nové kanály, mezi nimi HGTV, Gametoon, FightBox HD, CS History, Crime+Investigation či VIXEN HD.