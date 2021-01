Neměl roušku, pronásledovala ho hlídka. Nemáte na to právo, hádal se

Muž na svůj facebookový profil v úterý pověsil šestiminutové video, které ukazuje jednání s policejní hlídkou. Podle popisku ho muži zákona zastavili kvůli tomu, že předtím nakupoval bez roušky. To přiznal. Video do středečního odpoledne nasbíralo 2,5 tisíce lajků a bezmála 200 komentářů.

Tomáš W. se podle svého vystupování nehodlal s případným přestupkem a pokutou smířit jen tak. Nejen, že si začal vše natáčet, ale po policistech přesně chtěl vědět, na základě jakého nařízení ho kontrolují.

"Můžete mi říct, jak to vládní nařízení zní?" udeřil muž na policistu, který byl podle všeho trochu nesvůj z toho, že je natáčený. Když muž zákona odvětil, že to není jeho povinnost, Tomáš W. kontroval, že je to přesně naopak: "Pokud mi chcete sdělit nějaký přestupek, tak jste povinný mi říct, podle jakého zákona a paragrafu se řídíte," odvětil.

A s policisty se v tomto duchu dohadoval dál, dokonce jim začal familiárně říkat kluci. Muži zákona si ale stáli za svým. Spor se na chvíli vydal i nečekaným směrem, když policisté zjistili, že jim řidič dal propadlou zelenu kartu. Posléze se ale vrátil k údajnému porušení vládních nařízení. Muž je dokonce začal poučovat o krizovém zákoně a křičel, že šikanují lidi. A pak vynesl "trumf". Začal tvrdit, že nařízení odmítá kvůli svému zdraví a že je invalidní důchodce. A pokračoval v poučování, nařízení je podle něj prý stejně neplatné.

"Když budou ostatní lidi skákat z mostu, protože jim to vláda nařídí, tak já budu skákat taky? Vy si stoupnete na ten most a vláda vám nařídí: Skoč do té Moravy, tak tam skočíte?" snažil se hlídku přesvědčit Tomáš W.

Navzdory urputnému odporu kontrolovaného muže se ale na stranu mužů zákona postavil známý advokát Jan Černý, kterého redakce TN.cz oslovila, aby hádku okomentoval.

"Policista poučil řidiče o úkonu –⁠ porušení vládního nařízení –⁠ toto je všeobecně známé a nemusel znát jeho číslo. Pokud by ale dokázal být konkrétnější, zvýšilo by to jeho kredit a mohl by vystupovat sebevědoměji," myslí si Černý. Svoji povinnost podle něj policisté splnili, řidičův argument považuje za lichý.

Problém vidí paradoxně někde úplně jinde. "Důvody, pro které může policie zastavit a případně provést prohlídku vozidla, jasně vyjmenovává zákon o policii. Podle mého právního výkladu ale není možné pronásledovat a následně zastavit vůz jen kvůli tomu, že někdo oznámil, že řidič v čase minulém neměl v nákupním středisku roušku," domnívá se zkušený advokát.

Něco jiného by podle něj bylo, kdyby hříšníka nakupujícího bez roušky viděli přímo policisté a nedokázali ho dostihnout před tím, než by nastoupil do auta a odjel pryč.

Redakce TN.cz s žádostí o další informace oslovila i přímo autora videa, na zaslané dotazy zatím nereagoval.

