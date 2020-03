V pohraničí mohou Češi za prací až 100 km. Česko vyhovělo prosbě Vídně

Ministr vnitra Jan Hamáček vysvětlil, jak je to s prací Čechů v pohraničí. Na žádost Vídně byla zóna, do které mohou lidé za prací vyjet, rozšířena na 100 kilometrů od hranic. Nejen rakouskému hlavnímu městu by totiž rázem chyběly desítky, možná i stovky zdravotníků, kteří tam z ČR dojíždějí za prací.