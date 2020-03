Vláda nachystala další opatření kvůli koronaviru. Co nás nově čeká?

Nejzásadnější opatření se týká zákazu cestování pro české občany a v ČR žijící cizince s trvalým nebo přechodným bydlištěm. "Zakazujeme od nedělní půlnoci vycestovat Čechům a zde žijícím rezidentům z území České republiky," uvedl premiér Andrej Babiš s cílem zabezpečení zdraví našich občanů a s cílem, aby se koronavirus nadále nešířil. "Je to velmi tvrdé opatření, ale může zásadním způsobem přispět k zamezení šíření koronaviru," doplnil ministr vnitra Jan Hamáček. Platit bude až do odvolání.

"Nařizujeme také od nedělní půlnoci zákaz vstupu pro všechny cizince na území České republiky, s výjimkou lidí s trvalým nebo přechodným pobytem," dodal k novému omezení Andrej Babiš. Neplatí to, pokud je vstup cizinců v zájmu České republiky.

"Chápeme, že taková opatření jsou tvrdá, považujeme je ale za nutná," dodal epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. "Je to onemocnění, které nemá žádnou terapii. Musíme proto bojovat jednou možnou cestou, a to jsou bariérová opatření," dodal epidemiolog. Za nejrizikovější oblast pro nás aktuálně považuje Rakousko, res. region Tyrolsko.

Počítá se samozřejmě s nutnými výjimkami, např. pro řidiče nákladní a tranzitní dopravy, záchranáře a piloty. Výjimka platí také pro lidi pracující do 50 km za hranicemi s Rakouskem a Německem. Pro ně je zřízeno i mimořádné číslo, které je o podmínkách přeshraniční dopravy informuje podrobněji. S okamžitou platností je spuštěna informační linka na čísle 225 131 810 (v češtině) a 225 131 820 (v angličtině).

"Opatření nezavádíme proto, abychom někoho trestali, ale abychom lidem pomohli," uvedl ministr dopravy Jan Havlíček. Mrzí ho nezodpovědné chování Čechů, kteří se snaží urychleně odjet na plánovanou dovolenou do některé ze zemí označené jako rizikové. I některé cestovky například přesouvají termíny odjezdů do Francie. Takové chování vláda prověřuje ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. "Pokud někdo přeci jen odjede, musí poté počítat s nucenou čtrnáctidenní karanténou," dodal Jan Hamáček.

Ještě před samotnou tiskovou konferencí totiž vláda rozšířila povinnou karanténu pro občany vracející se zpátky do České republiky na všechny takzvané rizikové země. Nařízení platí od pátečních 12 hodin do odvolání pro celkem patnáct zemí: Čína, Írán, Itálie, J. Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko.

Dosud platilo jen pro lidi vracející se z Itálie. Potvrdil to již dopoledne Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí České republiky na svém twitteru. Za porušení karantény hrozí až třímilionová pokuta.

Během mimořádné tiskové konference se vláda snažila zažehnat také vzniklou paniku. "Není potřeba nakupovat zásoby. Řetězce mají dostatek zásob. Přes veškerá opatření, která přijímáme, dovoz potravin není ohrožen. Věřte nám, je to důležité," poprosil premiér Andrej Babiš.

"I kdybychom vyhlásili karanténu pro celý stát, potraviny budou," dodal premiér ve snaze uklidnit veřejnost. Od řetězců má informace o tom, že jim prodeje stoupají až o 50 %, kvůli bezdůvodně vyděšeným zákazníkům prodejci nestíhají personálně, nezvládají převážet zboží ze svých plných skladů. Panika je zbytečná a přidělává jim práci.

Od 14. března od 6:00 ráno se zakazuje vstup do bazénů a turistických informačních centrech a vnitřních i venkovních sportovištích s účastí nad třicet osob. Tato místa rozšířila stávající seznam zapovězených míst, jako jsou galerie, divadla, wellness a solária.

Zakazuje se také maloobchodní prodej v tržnicích a tržištích, jako je například SAPA.

Pro kamiony povolila vláda jízdu v neděli.

Rozhodla také o omezení návštěv ve věznicích a detenčních zařízení, a to od páteční půlnoci. "Umožníme vězňům ale větší čas na telefonování a doručování balíků," dodal Babiš.

Od pondělí vláda zakázala činnost denním stacionářům. Pracovní povinnost vyhlásila vláda pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ se sociáním zaměřením.



K rožšíření opatření dochází mimo jiné po jednání s dalšími zeměmi. Jan Hamáček připustil, že se hodně inspiruje i Slovenskem, kde jedná s ministryní vnitra Denisou Sakovou. Slovensko uzavřelo své hranice zcela ještě před Českou republikou.

"V Evropě je paradoxně plno států, které následují nás. I my reagujeme na ně, má to logiku," dodal Andrej Babiš. Připomněl, že kontroly na hranicích jsme zavedli jako první. O opatřeních hovořil se svými protějšky z Rakouska a Polska.

K tak rozsáhlým opatřením se vláda uchýlila prvně, současná omezení novodobá Česká republika nepamatuje. Vláda na ně má právo, v případě nouzového stavu může přijít i s dalšími opatřeními. Zahraniční země například uzavřely i nákupní centra nebo omezily hromadnou dopravu, to se zatím u nás nechystá.

500 milionů korun uvolnila vláda pro ministerstvo zdravotnictví na nákup ochranných pomůcek, které by pomohly krizovou situaci řešit. Vybavit by měly hlavně infekční oddělení nemocnic a záchranky.

Vláda také řeší, jak pomoci lidem, kteří se dostávají kvůli opatřením do finanční tísně. "V pondělí budeme řešit, jak vyjednat ošetřovné i pro OSVČ," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček. "Zvažujeme i zvýšit věk dětí pro získání ošetřovného na 15 let," dodal Andrej Babiš. Nyní platí pro děti do deseti let.

Také zkoumají, jak uvolnit pro okamžitou pomoc lidem evropské zdroje, brzy by mohli mít k dispozici zhruba dvě miliardy. „Ztráty způsobené koronavirem by mohly sanovat právě evropské peníze, začínáme přesouvat zdroje z evropských strukturálních fondů na ČMZRB. Jednáme o dvou miliardách korun, které bychom pustili do režimu půjček přes komerční banky,“ dodal Havlíček.

Šíření koronaviru může být nově vnímáno jako trestný čin. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová nemoc zařadila mezi nakažlivé nemoci, jejichž šíření je takto hodnoceno.