Opatření na pálení čarodějnic: Akce jsou zakázané, někde i tak proběhnou

Ani letos neproběhne pálení čarodějnic tak, jak jej známe z předchozích let. I nadále platí přísná protiepidemická opatření, která neumožňují pořádání tradičních velkých akcí se soutěžemi pro děti a opékáním buřtů. Na protest proti nařízení přesto pár veřejných oslav proběhne.

Už v pátek nastane pálení čarodějnic, hranice ale budou letos hořet jen málokde a u ohně se mnoho lidí nesejde. Ačkoliv současné vládní nařízení hromadné akce teoreticky nezakazuje, je povolena účast maximálně dvou osob. Za takových okolností města tradiční akce zrušila.

"Je zřejmé, že pálení čarodějnic letos opět nebude. Doufáme, že se nám podaří v létě uspořádat Jeřmanické slavnosti. Měly by se uskutečnit v termínu 16. až 17.7.2021. Uvidíme, zda nám to situace umožní," informovala občany starostka Jeřmanic Helena Fiebigerová.

Některá města a obce pro rodiny s dětmi alespoň připravily čarodějnické stezky, na kterých se dá zabránit kumulaci lidí. "Po úspěchu velikonoční stezky jsme pro vás připravili další zábavnou stezku, kterou necháme minimálně měsíc k využití. Protože ani pálení čarodějnic se neuskuteční, je to tentokrát čarodějnická stezka," píše na svých facebookových stránkách obec Libchavy.

Limit dvou osob platí nejen pro veřejné akce, ale také ty soukromé. Jak ale zdůraznil sám ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO), na rodinná setkání se opatření nevztahuje. "Nepředpokládali jsme, že by to mohlo dopadat na situace, jako je návštěva rodičů a sourozenců, kteří nežijí ve společné domácnosti," uvedl. Oslavit pálení čarodějnic tak letos mohou lidé pouze v rodinném kruhu.

Některé podniky až do poslední chvíle doufaly, že s venkovními akcemi problém nebude. Ještě v pondělí 26. dubna v Klášterci nad Ohří majitelé stánku s občerstvením vyzývali místní, aby přišli zahájit sezónu opékáním buřtů a soutěžením o nejlepší masku při příležitosti pálení čarodějnic. O pár hodin později ale přišlo zklamání.

"Bohužel kvůli vládním nařízením se naše pálení čarodějnic Na Statku nemůže konat. Moc nás to mrzí a omlouváme se. Snad alespoň dětský den v měsíci červnu už bude," napsali na facebooku.

Někteří se ale vládním nařízením omezovat nehodlají. V Jincích na Příbramsku se pálení čarodějnic navzdory opatřením uskuteční. Akci pořádá majitel místního pivovaru Malý Janek Jiří Janeček, který je zároveň místopředsedou hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES.

"Pivovar Malý Janek v Jincích i restaurace Šeberák na Praze 4 budou pořádat čarodějnice. Je to zase protestní akce proti nesmyslným nařízením vlády. Pořádáme to bez jakéhokoliv omezení, jakýchkoliv podmínek. Bude to venku a nevyžadujeme vůbec nic. Je na každém, jestli přijde v roušce, jestli bude otestovaný nebo očkovaný," prozradil redakci TN.cz Jiří Janeček.

"Na druhou stranu my dodržujeme protiepidemická opatření, která se vztahují na personál. Takže ve vnitřních prostorech bude mít personál pravděpodobně ochranné pomůcky a každý týden tu probíhá dobrovolné testování. Ale po hostech nebudeme vyžadovat vůbec nic," dodal s tím, že z případného postihu obavy nemá.

"My vládě nevěříme. I Ústavní soud vydal rozhodnutí, které říká, že vláda jedná protiústavně a my si nenecháme omezovat svobodu. Každopádně budeme venku, bude snad hezky, je to na každém, jestli přijde. Nikoho nenutíme," konstatoval.

