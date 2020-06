Plošná omezení jsou podle odborníků na nic. Testovat se budeme sami

Průlom v boji s koronavirem. Tak hodnotí odborníci novou sadu pro laický samoodběr vzorků k testování na Covid-19. Sada bude sloužit k plošnému testování rodin, nebo třeba personálu v domovech se sociální službou. Do několika měsíců by měla projít certifikací a stát by měla okolo sta korun.

Plošná omezení, restrikce – tudy podle odborníků cesta v boji proti koronaviru nevede. Cesta vpřed je smart karanténa, která je založena na testování.

Jak testování udělat spolehlivější a pro pacienta příjemnější? Koupit si sadu z trubičky a stříkačky. Použít ji bude prý snadné jako koupit si rohlík. Běžná máma, táta, teenager, budou schopni na sebe sadu použít.

Když si z obchodu přinesu takový balíček, co s ním? Nejprve je třeba si přečíst návod, otevřít balení a vyjmout náběrovou část. Tu si poté zasadit do nosu. Trubička se pak zasune do stříkačky s roztokem.

Pytlíky se vzorky celé rodiny, nebo třeba domova důchodců, pak jeden vybraný člověk odnese na sběrné místo. Ani lékařský personál tam není přítomen, takže riziko, že se nakazí on, tam neexistuje.

Stěr má být navíc příjemnější a obejde se bez slz. Efektivitu celého testování by měly zvýšit tři speciální jehličky. Díky nim bude možné získat z jednoho stěru hned tři vzorky.

První poslouží pro test pozitivity na Covid-19, druhý pro opětovné testování v případě nemoci a třetí je pro srovnání, když bude podezření na mutaci koronaviru.

Cena celé sady by se měla pohybovat mezi 70 a 120 korunami. Dostupné by mohly být na podzim. Variant, jak sady dostat mezi lidi, je několik. Například možnost, že se rozešlou Českou poštou do domácností.

Lidé se otestují a jeden z rodiny poté donese vzorky na svozové místo. Alternativou je také běžná dostupnost v lékárnách. Sada ještě musí projít certifikací a vyřešit se musí i financování. Obojím se už zabývá i ministr zdravotnictví.

Samostatné testování by měl zvládnout každý. Na ukázkové video se podívejte ZDE: