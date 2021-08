Po olympiádě to na české sportovní scéně vře. Schyluje se k právní bitvě

Zaplacení tučného odškodného nebo stání před soudem. Na takový scénář se kvůli takzvanému covidovému letu do Tokia už podle všeho připravují sportovci, jejich svazy i Český olympijský výbor, který kritizovaný let sportovců organizoval.

"Český olympijský výbor (ČOV) by se měl omluvit za zpackaný let speciálu do Tokia, měl by nahradit možné škody. Nyní je to již na předsedech jednotlivých svazů," vyjádřil se Miroslav Jansta z České unie sportu.

Do sporu se vložil i ministr školství Robert Plaga (za ANO). "Včera (ve středu, pozn. red.) jsem se zúčastnil setkání s našimi sportovci, kteří v důsledku amatérského přístupu ČOV, a z toho vyplývajícího selhání při zajištění přepravy do Tokia, přišli o účast a možný úspěch na olympijských hrách," uvedl.

"V této chvíli společně se sportovci, naším resortním centrem Victoria, volejbalovým svazem i agenturami zastupujícími sportovce pracujeme na vyčíslení zmařených nákladů a právním posouzení celé situace. Platí, že poté budu chtít o této věci a jejím narovnání jednat s vedením ČOV," dodal Plaga.

Už během olympiády se do sebe pustili i šéfové Národní sportovní agentury a Českého olympijského výboru. Ve hře jsou prý i právní kroky. "Určitě to nenecháme vyšumět," řekl mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.

"V současné chvíli se zabýváme tím, abychom našli odpovědi na otázky týkající se letu do Tokia a mohli předložit všechny podklady výkonnému výboru Českého olympijského výboru, který bude jednat 6. září," uvedla mluvčí ČOV Barbora Žehanová.

Kvůli olympiádě v Tokiu skončili už někteří členové Národní rady pro sport. Na své posty rezignovali například šéf olympijské výpravy Martin Doktor nebo Jiří Ježek, který působil v sekci parasportu.

"Naprosto šokovaný vyjádřeními pana Filipa Neussera na adresu Českého olympijského výboru jsem rezignoval na členství v Národní radě pro sport v rámci Národní sportovní agentury. Budu dál rád pomáhat českému sportu, ale ne v téhle organizaci," oznámil Ježek na instagramu.

"Pan předseda oslovil nové kandidáty, ti mají čas do konce týdne na vyjádření," okomentoval to Večerka. Jejich jména prý budou známa v pondělí.