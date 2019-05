Podle výzkumu musíme pracovat méně! Zachráníme tím planetu

Práce je údajně největším znečišťovatelem životního prostředí. Tvrdí to nejnovější výzkum organizace Autonomy. Právě přesun velkého množství lidí z práce domů a naopak má výrazně přispívat ke zvyšování produkce skleníkových plynů.

Podle výzkumu je problém také dlouhá pracovní doba. Ta totiž znamená spotřebu většího množství jídla, nadměrnou produkci odpadů a menší šetrnost vůči přírodním zdrojům. Kdybychom tak zkrátili část strávený v práci, dokázali bychom údajně zabránit globálnímu oteplování až o 2 °C.

"Abychom se stali zelenou společností, bude to vyžadovat několik strategií. Zkrácení pracovního týdne je jednou z nich," popsal pro The Gurdian ředitel britské organizace Autonomy Will Stronge.

"Naše studie nám poskytuje mnoho důvodů k zamyšlení, když si uvědomíme, jak urgentní tyto změny jsou,“ řekl pro britský deník.

Pracovní dobu bychom však museli zredukovat velmi výrazně. Vědci se zaměřili celkem na tři země, kde je podle nich zkrácení času stráveného v práci nejdůležitější. Britům tak navrhují pouze devítihodinový pracovní týden. Švédové by pak měli pracovat 12 hodin týdně, naopak Němci pouze šest.

"Rozmach technologií sebou přináší i možnost kratší pracovní doby, když se budou vhodně využívat," dodal Stronge.

Šéf českého průmyslu Karel Havlíček (za ANO) naopak považuje dlouhou pracovní dobu za pozitivní. "Pracuji 16 hodin denně a jedu i o víkendu," prozradil ministr průmyslu. Ještě déle prý pracuje premiér Andrej Babiš (ANO). "Já sám teď pracuju 18 hodin denně, včetně víkendů. Takže se fakt neflákám," napsal na facebooku. Otázkou tak zůstává, jak moc tímto přispívají k oteplování planety.