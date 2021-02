Povinné respirátory i dál zavřené maloobchody. Tohle nás v týdnu čeká

Nedočkavě vyhlížené rozvolnění se nekoná. Přestože ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) sliboval, že se malé obchody 22. února znovu otevřou, podporu ve vládě nakonec nezískal. Panují totiž obavy z tzv. britské mutace koronaviru. Havlíček se dle svého vyjádření pro Televizní noviny ale plánuje o znovuotevření obchodů zasazovat i dál.

Povinné respirátory

Od půlnoci z pondělí na úterý mají být v místech s vysokou koncentrací lidí nově povinné respirátory, nebo dvě na sobě nasazené chirurgické roušky. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nařízení zdůvodňuje tím, že právě kvůli britské mutaci je třeba se více chránit.

"Nošení FFP2 respirátorů, nanoroušek nebo dvou na sebe nasazených chirurgických roušek bude povinné v místech, kde je vysoká koncentrace lidí, jako je veřejná doprava, obchody, nemocnice atd.," řekl šéf zdravotnického resortu. Přesný seznam míst, kde bude nařízení platit, ministerstvo zveřejní v pondělí.

Pandemický zákon místo nouzového stavu

V sobotu 27. února definitivně skončí v pořadí už šestý nouzový stav. "Ve funkci" ho nahradí pandemický zákon, který ve stejnou dobu vstoupí v platnost. Ten dává státu možnost vyhlašovat opatření během pandemie, aniž by k tomu potřeboval stav nouze.

O pandemickém zákoně se jednalo už během první vlny pandemie, definitivně na stůl ale přišel až pod tlakem ukončení nouzového stavu. Účinnost zákona přitom končí v únoru 2022. Ne všichni poslanci ale se zákonem souhlasí. Podle předsedy klubu SPD Radima Fialy jde jen o překlopení nouzového stavu.

Pandemický zákon dává vládě možnost vyhlásit pandemickou pohotovost, která v sobě zahrnuje i opatření ministerstva zdravotnictví a krajských hygieniků a hejtmanů. V tomto smyslu se tedy pro občany v podstatě nic nemění.

Vláda ale už nebude mít možnost omezovat volný pohyb obyvatelstva například zákazem vycházení, a ani vyhlásit pracovní povinnost. Zmizí také obří pokuty, které platily za porušení zákona v době nouzového stavu. Jednotlivá vyhlášená opatření by navíc měl ve zrychleném řízení přezkoumávat Nejvyšší správní soud a Sněmovna může opatření kdykoli zrušit.

Nejistý návrat školáků

V týdnu by se také zákonodárci měli zabývat otázkou návratu dětí do škol. V pondělí 1. března se mají do lavic vrátit maturanti a žáci devátých tříd a po nich postupně i další ročníky. Návrat studentů a žáků je ale podmíněný povinným testováním na covid. To má však háček. Žádné testy totiž ministerstvo zatím nenakoupilo.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) v pátek potvrdil, že antigenní testy pro školy dodá firma Tardigrad International Consulting, která pozici dodavatele vysoutěžila v tendru. Výsledky soutěže ale obratem napadl premiér Andrej Babiš. Firma podle něj nesplnila požadavky.

"Ten tendr je velice podivný. Vyhrála to firma, která nemá ani výkazy, takže já nevím, jak to ta komise vybírala. Já jsem se díval na zápis z komise a jsou tam věci, na které se chci zeptat, protože se mi to zkrátka nelíbí," vyjádřil se pro TV Nova.

Zda se opravdu, byť částečně, školy v březnu otevřou, tak není vůbec jisté. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) totiž už dříve avizoval, že bez testů mají žáci do škol vstup zakázán a umožněna jim prý nebude ani distanční výuka.

