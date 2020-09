Předvolební debata: Ověřili jsme, zda předseda KSČM Filip mluvil pravdu

V krajských volbách by komunistická strana chtěla minimálně obhájit 86 zastupitelských křesel, která získala v předchozích volbách. Cílem KSČM je podle slov jejího předsedy Vojtěcha Filipa utvořit co nejvíc koalic s ostatními stranami, s nimiž by se podílela na chodu krajů.

V senátních volbách komunisté neobhajují žádné křeslo, aktuálně mezi senátory nemají jediného zástupce. Filip si však od voleb slibuje změnu - sází na výběr vhodných kandidátů, jejichž tváře lidé znají buď z Poslanecké sněmovny, anebo z regionů. Celou předvolební debatu si můžete pustit pod titulkem článku.

Redakce TN.cz ověřovala devět výroků předsedy KSČM. V pěti případech mluvil pravdu, zbylá čtyři tvrzení však pravdivá nebyla.

Vojtěch Filip Vojtěch Filip KSČM podpořila návrh, který předložili tuším Piráti, o tom, že budeme kontrolovat usnesení Poslanecké sněmovny, které se týká pandemie. pravda Ve středu 16. září v Poslanecké sněmovně proběhla série hlasování týkající se "kontroly plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky". Přestože návrhy byly zamítnuty, komunisté podpořili všechny s výjimkou jednoho z nich, u kterého se zdrželi hlasování.

Vojtěch Filip Vojtěch Filip Za vlády Mirka Topolánka se rušily okresní hygienické stanice. Zřídila se jenom krajská ředitelství. nepravda V roce 2002 byl přijatý zákon č. 320/2002 Sb., který přinesl reformu veřejné správy. V tomto zákoně stojí, že: "Okresní hygienické stanice, městské hygienické stanice v hlavním městě Praze, v městech Plzni a Brně a krajské hygienické stanice včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy dnem 1. ledna 2003 zanikají." Tytéž informace na svých stránkách mají i hygienické stanice. "Původní krajské a okresní hygienické stanice se sloučily a vytvořily Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě," uvádí moravskoslezská hygiena. Mirek Topolánek nicméně vládl v České republice v letech 2006 až 2009. Jeho první vláda začala tudíž až tři roky poté, co zákon vešel v platnost.

Vojtěch Filip Vojtěch Filip Naši ústečtí krajští radní, respektive ta koalice pracovala efektivně. Zřídili jsme krajský dopravní podnik. pravda Ústecký kraj byl dokonce první, který v České republice zřídil vlastního provozovatele autobusové dopravy – Dopravní společnost Ústeckého kraje. Stalo se tak v roce 2017, přičemž od roku 2016 vládne v kraji koalice KSČM, ČSSD a SPD-SPO.

Vojtěch Filip Vojtěch Filip Komunisté vždycky prokázali, že za námi nejsou žádné privatizační a různé aféry, ani s veřejnými zakázkami. nepravda Ani komunistická strana se nevyhnula "různým aférám". Například v roce 2009 byli místopředsedové KSČM Jiří Dolejš a Čeněk Milota zapojeni do kauzy Milion za zákon. Reportér Mladé fronty Dnes předstíral, že je majitelem heren a slíbil straně milion korun za to, když zabrání změně loterijního zákona. Milota s Dolejšem k tomuto návrhu byli podle zjištění deníku svolní. "Jejich jednání považuji za neprofesionální, naivní a stranu poškozující," prohlásil tehdy Filip.

Vojtěch Filip Vojtěch Filip Jsem hrdý, že KSČM předloží nějaký program, ostatní ho opíšou a pak se s ním chlubí. Myslím, že to udělalo hnutí ANO, KDU-ČSL, sociální demokracie, ale i Piráti. nepravda Filip nespecifikoval, které body programu jím zmíněné strany od KSČM opsaly, z jeho výroku však vyplývá, že mluví obecně. V takovém případě výrok pravdivý není. Například v roce 2019 v rámci novely zákoníku práce KSČM navrhla pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance, stanovila to dokonce jako podmínku pro toleranci vlády. "Všechno, co KSČM požaduje, je už dávno v programu ČSSD. Tudíž pokud je podmínkou KSČM pro toleranci vlády plnění sociálnědemokratického programu, nemáme s tím problém," okomentoval tuto podmínku předseda ČSSD Jan Hamáček pro CNN Prima News. Návrh na prodloužení dovolené ze čtyř týdnů na pět skutečně zazněl na plénu Poslanecké sněmovny už v roce 2017 z úst sociálnědemokratického poslance Jaroslava Zavadila. V předchozích letech se o změnu zasazovaly pouze odbory.

Vojtěch Filip Vojtěch Filip KSČM předložila jako první ústavní zákon na ochranu vody. pravda Návrh na ústavní ochranu vody prosazovaly v Poslanecké sněmovně hned tři strany – KDU-ČSL, KSČM a STAN. Všechny své návrhy předložily v červnu minulého roku, komunisté ale byli s datem 9. června skutečně první. Návrh poslanců ze STAN je z 16. června a lidovců z 21. června.

Vojtěch Filip Vojtěch Filip Víte, jak to dopadlo v Brdech, když vláda Mirka Topolánka usilovala o zřízení základny a 80 % občanů se postavilo proti tomu. nepravda Za Topolánkovy vlády skutečně byla zahájena jednání se Spojenými státy o zřízení radarové základny v Brdech a většina České republiky s nápadem nesouhlasila, počet odpůrců se ale podle průzkumů nevyšplhal na 80 %. Od roku 2007 do roku 2009, kdy se o zřízení základny jednalo, se provedla řada průzkumů, přičemž nesouhlas vyjádřily vždy zhruba dvě třetiny lidí. Podle průzkumů CVVM to v únoru 2007 bylo 61 %, v červnu 2007 65 %, v červnu 2008 68 % a v červnu 2009 67 %. Průzkumy agentury STEM uváděly ještě nižší čísla.

Vojtěch Filip Vojtěch Filip My jsme vybrali mezi poslanci a našimi krajskými funkcionáři 450 tisíc a rozdělili jsme je podle rozhodnutí zdravotnických odborů v době koronakrize po 153 tisících pro Zlínskou nemocnici, nemocnici v Olomouci a ústeckou nemocnici. pravda Na konci května informovala Fakultní nemocnice Olomouc o šeku na 153 tisíc korun, který jí předal sám Vojtěch Filip. "Stejná částka putovala do zlínské nemocnice, 150 tisíc pak obdržela nemocnice v Ústí nad Labem," uvedla nemocnice.