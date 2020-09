Pro nouzový stav nejsou důvody, vláda selhává a lže, zuří šéf ODS Fiala

"Do této situace jsme se nemuseli dostat, vláda měla dělat to, co vlády jinde ve světě - (zajistit) dostatečné kapacity testování a trasování, což u nás vůbec není. Vláda promarnila několik měsíců a teď na to doplácejí všichni občané," začal Fiala zostra.

Obnovení krizového štábu považuje za naprostou nutnost, bez toho se krize podle něj nedá zvládnout. "Ty veletoče premiéra Babiše - ono by to bylo směšné, ale je to vážná situace," říká Fiala.

Premiér v pátek připustil i obnovení nouzového stavu. "Nouzový stav nepodpoříme, nejsou pro to vůbec žádné důvody, nejsou ani využity všechny možnosti, všechna opatření, která může dělat ministerstvo zdravotnictví. Ale nemůžeme být všichni vystavováni rozhodování jednoho člověka, který je zjevně neodpovědný. A to je dnes premiér," rozohnil se šéf občanských demokratů.

Základní školy podle Fialy mají zůstat otevřené pokud možno co nejdéle, vláda měla učitele vybavit respirátory. Zavření základek by prý mělo i závažné ekonomické dopady, což si Česko nemůže dovolit.

Na dotazy v Televizních novinách odpovídal i ministr školství Robert Plaga:

"Nechápu, že vláda tímto způsobem selhává, chová se lhostejně a ještě lidem lže," uzavřel sžíravou kritiku Babišova kabinetu opoziční lídr.

Po Fialovi vystoupil živě i ministr vnitra a šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček. Ten byl výrazně smířlivější, promluvil jak o návratu krizového štábu, tak o případném posunutí termínu podzimních voleb.

Jan Hamáček v Televizních novinách: