Protesty v Minsku pokračují. Úřady vypnuly internet. Těžkooděnci řádí

Těžkooděnci ozbrojení tyčemi na záběrech z ulic Minsku rozbíjejí okna automobilů a po lidech, kteří se jejich brutalitu snaží zachytit na mobilní telefony, střílí. Demonstranti v ulicích nacházejí nejen gumové projektily, ale údajně i ostré náboje.

Jiné video na sociálních sítích zachycuje, jak policisté útočí na novináře, kteří se snaží násilnosti zachytit. Rozbíjejí nebo zabavují jim kamery a fotoaparáty. Několik zahraničních novinářů policie odvedla neznámo kam. Mnozí při demonstracích utrpěli zranění.

V poutech opět skončily i desítky demonstrantů. Mnozí se jejich odvozu na policejní stanici snaží zabránit – ale marně.

"Všichni jsme Bělorusové. Jak je vůbec tohle možné – bojovat proti vlastním lidem? Tohle není fér," uvedla jedna z účastnic demonstrace.

Protesty v Minsku a dalších velkých městech vypukly pár hodin poté, co zemi opustila opoziční prezidentská kandidátka Svjatlana Cichanouská. Poté, co odmítla výsledky voleb a označila je za zmanipulované, odjela do sousední Litvy.

Podle některých informací úřady vyhrožovaly její rodině a nabídly jí, že pokud odjede, pustí na svobodu její volební manažerku.