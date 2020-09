Prymula má živnost na výrobu respirátorů! Skandální, zní z opozice

Roman Prymula je držitelem živnostenského oprávnění ve čtyřech oblastech. Jednou z nich je výroba zdravotnických prostředků. To mu umožňuje vyrábět mimo jiné respirátory, plynové masky, kardiostimulátory nebo elektrodiagnostické přístroje.

Bývalý náměstek ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) momentálně působí jako vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a coby významný epidemiolog má stále vliv na protiepidemická opatření. “Pokud pan Prymula opravdu vyrábí zdravotnické prostředky a do toho ještě obchoduje se státem, tak to podle mého názoru je střet zájmů," domnívá se exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09).

"Je obtížně přijatelné, aby člověk, který rozhoduje o karanténních opatření a nošení roušek, současně tyto výrobky vyráběl a distribuoval," dodává.

Zdrženlivější byl šéf nejsilnější opoziční strany Petr Fiala (ODS). "Je to samozřejmě na první pohled podivné, ale nemám k celé věci více informací, nechci to proto detailně komentovat," uvedl.

Prymula řekl TN.cz, že se výrobou zdravotnického materiálu nezabývá. “Já jsem si ty živnosti založil po odchodu z ministerstva, kdy jsem chtěl odejít do privátní sféry. Zase někdo zbytečně dělá vlny,” uvedl epdeimiolog. Z resortu zdravotnictví odešel v druhé polovině května, živnostenské oprávnění vzniklo 17. června.

“Považoval bych za naprosto skandální, kdyby roušky prodával přímo státu, obcím a krajům. Měl by se toho rozhodně zdržet. Může to v zásadě vytvářet dojem, že některá jeho rozhodnutí nejsou dána stavem závažnosti postupu choroby Covid-19, ale mohou být dána jeho vlastními obchodními zájmy. Samozřejmě pokud je pouze držitelem živnostenského oprávnění, pak to střet zájmů není. Poškozuje to ale důvěryhodnost jeho rozhodování. Je to nepřijatelné,” pokračoval rázně Pospíšil.

Prymula trvá na tom, že se jedná o obecnou živnost, jejíž platnost nemusí v případě, že ji nevykonává, ani přerušovat. “Proč bych ji přerušoval? Žádný zdravotnický materiál nevyrábím. Nevyrábím nic. Mám to proto, abych mohl třeba přednášet,” prohlásil.

Jeho živnost se týká rovněž poradenství, zpracovávání odborných studií, výzkumu a vývoje v přírodních vědách či mimoškolní výchovy a vzdělávání.

O vyjádření jsme požádali také mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabrielu Štěpanyovou a mluvčí vlády Janu Adamcovou. Na jejich reakce čekáme.