Ředitelé se bojí druhé vlny. Doufají, že školy nebudou muset opět zavřít!

Školy se ještě úplně neotevřely a jejich ředitelé už se obávají případné druhé vlny epidemie. Distanční výuka totiž prohloubila rozdíly ve vzdělávání mezi školáky a zřejmě i mezi školami. Podle vědců Národohospodářského ústavu Akademie věd by měl vzniknout plán, jak na další případné vlny epidemie a možné další zavírání škol reagovat.

Na rychlé přizpůsobení se výuce na dálku byla připravena jen menšina škol. Jen jedna pětina podle průzkumu Akademie věd disponovala online systémem, na online výuku pak byla připravena méně než polovina učitelů. Rozdíly nejsou ani tak mezi regiony, jako mezi jednotlivými školami.

Využití techniky ale není pro všechny samozřejmostí. Počítač nebo tablet podle průzkumů nemá 6 % domácností a 3 % rodin nejsou online vůbec. Problémy s výukou na dálku musely školy po svém zavření řešit nejen u žáků, ale i u některých svých učitelů.

"U nás jsme mohli nakoupit laptopy, notebooky a rovněž připojení k internetu pro děti, které neměly podmínky a mohli jsme to využít i pro učitele, kteří neměli ty podmínky. Týkalo se to devíti lidí," říká ředitel školy a prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

"Tyto problémy jsme řešili. Nabídli jsme školní počítače, žáci o to projevili zájem. Jde jenom o to mít připojení, to jediné neumíme zařídit," doplňuje ho ředitel školy Miroslav Zemánek.

Ředitelé doufají, že druhá vlna, před kterou epidemiologové varují, nepřijde - a že v září budou moci otevřít. "K září teda žádné pokyny nemáme. A já se modlím, aby ta výuka začala normálně, protože pokud by přišla druhá vlna, znamenalo by to komplikaci," má jasno Černý.

"V současné době učíme metodou pokus, omyl. Hledáme možnosti, jak pracovat. Určitě jsme se leccos naučili, ale nejsme dokonalí a potřebujeme se v tom vzdělat," říká ředitelka gymnazia Renata Schejbalová.



Metody výuky na dálku prý ale lze běžně využít například u dlouhodobě nemocných studentů. "Dá se tak pracovat se studenty, kteří jsou dlouhodobě nemocní a myslím si, že je škoda, abychom to dál nevyužívali, když už jsme se s tím naučili pracovat," dodává Schejbalová.

Mnohé školy plánují o prázdninách školení svých učitelů, aby se na případnou druhou vlnu zavírání škol připravili předem. "Pokusíme se sjednotit na nějaké jednotné platformě a v srpnu v přípravném týdnu plánuji školení pro učitele, abychom se vzdělali," říká koordinátorka projektu Učíme online a ředitelka Eva Pavlíková.

Systém vzdělávání na dálku by se ale podle ředitelů měl sjednotit i na celostátní úrovni. Pokud přijde druhá vlna epidemie a školy budou muset opět zavřít, rozdíly mezi nimi se mohou prohlubovat.