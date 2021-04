Řídit stát jako firmu? Babiš ve vládě vyměnil už 8 svých ministrů! PŘEHLED

Za necelé tři roky svého fungování se vláda obměnila už desetkrát. Osm ministrů, kteří odstoupili, svou funkci vykonávali za hnutí ANO. Nejhůř je na tom resort zdravotnictví, v jehož čele se vystřídali už čtyři ministři. Podívejte se na přehled politiků, kteří doposud odešli ze současné vlády, a připomeňte si, co jim "zlomilo vaz".

Druhá, menšinová, vláda premiéra Andreje Babiše (za ANO) v Česku úřaduje od 27. června 2018 a za necelé tři roky se v ní odehrálo mnoho personálních změn. Kabinet společně tvoří hnutí ANO a ČSSD, přičemž většina ministrů, kteři doposud skončili, patří k první zmíněné straně.

Z vlády odešlo už deset ministrů, osm z nich funkci vykonávalo za ANO. Personální změny se dotkly šesti ze 14 ministerstev.

Odchod sociálnědemokratických ministrů

Z resortů, které má ve své gesci sociální demokracie, se obměnilo vedení dvěma. V červenci 2018 rezignoval kvůli pochybnostem ohledně bakalářské práce Petr Krčál a ve funkci šéfa ministerstva práce a sociálních věcí ho nahradila Jana Maláčová.

Druhým je ministerstvo kultury, v jehož čele v červenci 2019 skončil Antonín Staněk. Jeho rezignaci a jmenování nového ministra kultury doprovázely spory, které vyvrcholily vládní krizí. Prezident Miloš Zeman totiž odstoupení Staňka nepřijal a odmítal na jeho post jmenovat Michala Šmardu. Nakonec předseda ČSSD Jan Hamáček ustoupil ze svého požadavku a funkce se zhostil Lubomír Zaorálek, který ji zastává doposud.

V posledních týdnech se hovořilo i o výměně ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, premiér tato tvrzení ale vyvrátil. Přitom ani jmenování ministra zahraničí nebylo bez komplikací. Post měl obsadit bývalý europoslanec Miroslav Poche, to Zeman odmítal a tak byl nejprve pověřen řízením resortu Jan Hamáček a až téměř po čtyřech měsících se funkce ujal Petříček.

Dalších osm z deseti ministrů, kteří doposud rezignovali, svou funkci vykonávalo za hnutí ANO, ať už jako členové strany, anebo ve většině případů jako nestraníci.

Ministerstvo zdravotnictví

Obměna ministrů nejtvrději dopadla na resort zdravotnictví. Až do roku 2020 funkci spokojeně vykonával Adam Vojtěch, kterému ale zlomila vaz pandemie koronaviru. Dlouhé měsíce byl pod velkým tlakem a čelil silné kritice, jeho rezignace tak nakonec nebyla překvapením.

"Po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví," oznámil 21. září loňského roku. Vystřídal ho jeho bývalý náměstek Roman Prymula, který se však na postu ministra dlouho neohřál. Kvůli aféře, kdy navštívil zavřenou restauraci v době přísných opatření, skončil měsíc po svém jmenování a uvolnil funkci pro Jana Blatného.

V březnu letošního roku se však začalo hovořit o tom, že Blatný bude nahrazen, přestože premiér tvrdil, že personální změny v nejbližší době neplánuje. Prezident Zeman se ale netajil tím, že chce, aby Blatný ve funkci skončil, důvodem mělo být mimo jiné odmítnutí očkovat Sputnikem V v České republice. Ve středu 7. dubna byl Blatný nakonec skutečně odvolán, ještě ten den Zeman jmenoval jako nového ministra ředitele vinohradské nemocnice Petra Arenbergera.

Za poslední rok se tak v čele resortu vystřídali čtyři ministři. Jedná se o stav, který nemá v Česku obdoby. A nejen v Česku. Podíváme-li se na situaci v sousedních zemích, zjistíme, že Německo a Rakousko měly po celou dobu pandemie jen jednoho ministra zdravotnictví. V Polsku došlo k jedné změně, v srpnu 2020 odešel Adam Niedzielski a nahradil ho Łukasz Szumowski. Na Slovensku se za pandemii vystřídali také dva ministři, a to Marek Krajčí a Vladimír Lengvarský.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vládní rošády se nevyhnuly ani ministerstvu průmyslu a obchodu, kde 30. dubna 2019 skončila ministryně Marta Nováková, která čelila ostré kritice poté, co na žádost čínského velvyslance vykázala z jednání zahraničních investorů zástupce Tchaj-wanu.

Do povědomí veřejnosti se dostala zejména svým výrokem, že za drahá mobilní data si Češi mohou sami. O jejím konci rozhodl sám Babiš. "Pan předseda vlády Andrej Babiš mě informoval o zamýšlené změně na pozici ministra průmyslu a obchodu. Respektuji toto rozhodnutí," oznámila tehdy. Na její místo se posléze dostal Karel Havlíček, který je ministrem doposud.

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy šlape zdravotnictví na paty. Během druhé Babišovy vlády se tam vystřídali tři ministři. Prvním byl Dan Ťok, který skončil v dubnu 2019. Důvodem měly být útoky na jeho osobu, se kterými se těžce smiřoval. Od začátku ho provázely problémy ohledně mýtného.

Jeho následníkem byl Vladimír Kremlík, kterému zlomila vaz předražená zakázka na elektronický prodej dálničních známek. Více než 400 milionů korun se zdálo moc odborníkům, opozici i samotnému premiérovi. A tak v lednu loňského roku skončil a nahradil ho Karel Havlíček, který má od té doby ve svých rukou dvě ministerstva.

Ministerstvo spravedlnosti

Stejný počet ministrů se vystřídal i v resortu spravedlnosti. Nejprve jej opustila Taťána Malá kvůli zprávám o plagiátorství diplomových prací. Do dubna roku 2019 pak funkci vykonával Jan Kněžínek, jehož odchod doprovázely nejasnosti.

Bývalý ministr uvedl, že o odchodu uvažoval dlouho a po politické kariéře netoužil. Po odstoupení ho nahradila Marie Benešová, proti jejímuž jmenování se uskutečnilo několik demonstrací.

Spekulace o konci ministra školství

V posledních dnech to vypadalo, že se schyluje i k výměně ministra školství Roberta Plagy. Podle informací TV Nova měl skončit ve středu spolu s Blatným, to ale nakonec vyvrátilo jak ministerstvo školství, tak Úřad vlády. Vztahy mezi Plagou a Babišem však doprovázejí spory. Premiér ministrovi vyčítá, že není dostatečně vidět, jejich názory se navíc rozcházejí v otáce úřední maturity i návratu žáků do škol.

