Rizikovým Čechům se komplikuje cestování. PŘEHLED, kam nemůžeme

Rekordní přírůstky nakažených v Česku komplikují cestování do zahraničí. Aktivních případů je v tuzemsku přes 11 tisíc, laboratoře hlásí více než 1000 případů za den. Evropské země vývoj epidemiologické situace u nás monitorují a přistupují k preventivním opatřením.

Které státy si už podmínily vstup Čechů nebo lidí, kteří z Česka přijíždějí, na svoje území testem nebo dvoutýdenní karanténou. Někam dokonce nesmíme vůbec. Přinášíme přehledný seznam:

Německo (test nebo karanténa)

Německo zařadilo Prahu od 9. září mezi rizikové oblasti. "Každý, kdo přijíždí do Německa z Prahy, je povinen podstoupit 14denní karanténu, nebo se prokázat negativním testem, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před vstupem do Německa," uvedlo ministerstvo zahraničí. Turistů či pendlerů ze zbytku Česko se opatření netýká. Režim na hranicích zůstává bez omezení, policejní kontroly ve vnitrozemí jsou namázkové. Pražanům hrozí za porušení nařízení vysoké pokuty.

Belgie (test a karanténa)

Belgie zařadila 2. září celé Česko do oranžové kategorie. Od 11. září se ocitla Praha na červené listině. Lidé přijíždějící z metropole se tak musejí prokázat testem a jít na 14 dní do karantény. "Při návratu z červené zóny jsou dvoutýdenní karanténa a test provedený po příjezdu povinné. Pro oranžovou jsou karanténa a test doporučené," vysvětlilo ministerstvo.

Dánsko (úplný zákaz)

Česko je rizikovou zemí od 12. září také pro Dánsko. Do země nelze až na platné výjimky vůbec vstoupit. Překročit hranice mohou pouze pracující či žijící v Dánsku, rodinní příslušníci, rodiče dětí v Dánsku nebo řidiči nákladních automobilů. Povolen je rovněž tranzit přes Dánsko za účelem cesty do své země. "Pro cestují v rámci EU, tedy i pro cestující z Česka, není povinnost prokázat se negativním testem ani podstupovat karanténu, i když se jedná o karanténní zemi," upozornilo ministerstvo.

Finsko (úplný zákaz)

"Pro cestující z Česka platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech (práce, rodina, škola) a po vstupu do Finska držet dvoutýdenní karanténu," upozornilo ministerstvo. Karanténě se nelze vyhnout předložením negativního testu. Bez omezení je umožněn pouze tranzit přes finské území.

Švýcarsko (karanténa)

Od pondělí 14. října Švýcarsko zařazuje Česko mezi rizikové země. Lidé cestující z Česka musejí po vstupu na území Švýcarska do 10denní karantény. Nařízení se netýká přejezdů přes Švýcarsko kratších 24 hodin nebo přestupů na letištích.

Estonsko (karanténa)

Čeští občané musejí po vstupu na území Estonska mezi 7. a 13. zářím podstoupit dvoutýdenní karanténu. Od 1. září lze zkrátit pouze na týden provedením dvou testů s negativním výsledkem. Ty je potřeba podstoupit až v Estonsku, zároveň se za ně platí. "Po prvním negativním testu platí uvolněný režim samoizolace s možností chodit do práce či obchodu při zachování odstupu od ostatních lidí. Druhý test není dříve než za sedm dní," informovalo ministerstvo. Průjezd přes Estonsko je bez omezení.

Island (test nebo karanténa)

Island posílá Čechy už od 19. srpna do dvoutýdenní karantény. Na letišti se ale cestující může rozhodnout, zda se nechá na svoje náklady otestovat. V takovém případě zůstane v izolaci pět až šest dní do provedení druhého testování, které už je zdarma. Pokud vyjde negativně, karanténa končí. "​Letecký tranzit přes Island (např. z USA dále do Evropy) je možný. Pobyt je možný pouze po nezbytně nutnou dobu v tranzitním prostoru letiště," uvedlo ministerstvo zahraničí.

Kypr (povinný test)

Kypr požaduje po Češích negativní test na koronavirus ještě před odletem. Výsledek testu nesmí být starší než 72 hodin. "V opačném případě nebudou cestující vpuštěni do letadla. Kyperské úřady při příjezdu nově nevyžadují test u dětí mladších 12 let," informovalo ministerstvo. Před cestou je také nutné vyplnit internetový formulář Cyprus Flight Pass, v opačném případě hrozí pokuta ve výši 300 eur (téměř 8 tisíc korun) a nevpuštění do země.

Litva (povinný test)

Češi musejí předložit při vstupu do Litvy negativní test na koronavirus ne starší 72 hodin, přihlásit se do 12 hodin od vstupu do země u Národního centra veřejného zdraví vyplněním elektronického formuláře a podstoupit dvoutýdenní karanténu. "Tranzit je povolen jen pro návrat přes Litvu do ČR, v ostatních případech je třeba předložit litevským orgánům před cestou prostřednictvím Velvyslanectví ČR ve Vilniusu odůvodněnou žádost o výjimku a vyčkat na výsledek řízení," upozornilo ministerstvo zahraničí.

Lotyšsko (karanténa)

Lotyšsko stále eviduje Česko jako rizikovou zemi. Cestující tak musejí v Lotyšsku okamžitě po příjezdu nastoupit domácí dvoutýdenní samoizolaci. Tranzit přes zemi je možný bez omezení.

Maďarsko (úplný zákaz)

Maďarsko uzavřelo 1. září své hranice pro občany všech cizích států. "Výjimku mají občané Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 1. zářím rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem po 1. září a doloží to spolu s negativním testem PCR v angličtině nebo maďarštině, ne starším 5 dnů," uvedlo ministerstvo. Výjimky mají i studenti, pendleři nebo třeba lidé, kteří do Maďarska prokazatelně přijíždějí za účelem obchodování.

Malta (povinný test)

"Od pátku 28. srpna musí mít všichni cestující z České republiky test PCR na Covid-19 ne starší než 72 hodin," informovalo ministerstvo s tím, že test může být proveden rovněž na letišti. Výsledky by měly být k dispozici do hodiny. "Do obdržení negativních výsledků bude nutno zůstat v domácí izolaci (hotel), při porušení izolace hrozí pokuta a trestní stíhání," varoval resort.

Norsko (karanténa)

Češi musejí po příjezdu do Norska do 10denní karantény. "S platností od 8. 8. 2020 (00:00) jsou cestovatelé z České republiky po příjezdu do Norska povinni nastoupit do 10ti denní karantény. Na hraničním přechodu jsou povinni prokázat se cestovním dokladem a potvrzením o místě ubytování, kde po dobu deseti dnů setrvají. V případě ubytování v soukromí nebo u přátel pak podepsaným prohlášením, že budou na jejich adrese po dobu karantény ubytováni," uvedlo ministerstvo. Pokud potvrzení cestující mít nebude, nesmí do Norska vstoupit.

Portugalsko (test nebo karanténa na částech území)

Ke vstupu na pevninskou část Portugalska není test vyžadován. Lidem s příznaky ale může být nařízena karanténa. Na Madeiru vpustí Čechy pouze s negativním testem ne starším 72 hodin. Test je možné podstoupit i po příletu. Na Azorských ostrovech kombinují testování před nebo po příletu a karanténu s tím, že během pobytu probíhá povinné kontrolní testování.

Řecko (test při příjezdu po silnici)

"Pokud přijedete do Řecka za zbytným účelem (například turistika) pozemní cestou, musíte předložit na řecké hranici negativní výsledek molekulárního PCR testu na Covid-19, který nesmí být starší 72 hodin od doby odběru vzorku a musí být doprovázen potvrzením negativní diagnózy v anglickém jazyce," uvedlo ministerstvo. Nutné je rovněž vyplnění elektronického formuláře 24 hodin před vstupem do Řecka, na základě nějž cestující obdrží QR kód. Pokud ho nebudete mít a odmítnete namátkové testování, nemusejí vás na území Řecka vpustit.

Slovinsko (karanténa a test)

Češi musejí po vstupu do Slovinska nastoupit dvoutýdenní karanténu. Výjimku představuje průjezd zemí bez noclehu.

Velká Británie (karanténa)

Po příjezdu do Velké Británie musejí Češi do dvoutýdenní karantény. Povinné je rovněž vyplnění internetového kontaktního formuláře. Karanténě se nelze vyhnout ani předložením negativního testu na koronavirus.

O zařazení Česka mezi rizikové země od pátku uvažuje rovněž Slovensko. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale ve středu uvedl, že se se svým protějškem Igorem Matovičem dohodl, že režim na hranicích zůstane bez omezení.

Cestování ovlivňuje také český semafor. Na něm je rizikové Španělsko včetně Kanárských ostrovů a do pondělí 14. září také Rumunsko. "Po návratu z rizikových oblastí do ČR pořád platí povinnost podstoupit do 72 hodin na území ČR test na Covid-19," připomnělo ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo zahraničí nadále nabádá, aby lidé do zahraničí cestovali pouze v nezbytných případech. "Ministerstvo i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě," stojí na webu resortu.