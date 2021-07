Situace není dobrá, část Evropy i tak rozvolňuje. Otevřela se Eiffelovka

Některé evropské státy pokračují i přes nepříznivou situaci v uvolňování protikoronavirových opatření. Například v Paříži se po dlouhých měsících otevřela návštěvníkům Eiffelova věž. A to pouhé čtyři dny potom, co prezident Macron zpřísnil některá jiná opatření.

Živá hudba jako přivítání prvních návštěvníků nejznámější památky v Paříži. Kapacita je sice omezená na méně než polovinu, i tak si ale turisté frontu rádi vystáli. Vedení města doufá, že největší pařížská atrakce naláká i více cestovatelů z ciziny.

"Před covidem to bylo 80 procent cizinců, 20 procent Francouzů. V loňském roce to bylo naopak. A letos je to padesát na padesát. Je čas, aby se cizinci na Eiffelovu věž vrátili," má jasno ředitel světoznámé atrakce Patrick Branco Ruivo.

Dny k úplnému rozvolnění odpočítávají obyvatelé Velké Británie. Tam ale v pátek zaznamenali přes 50 tisíc nakažených - nejvíce od ledna. Tamní odborníci tak vládu před rozvolněním varují. Země se snaží co nejvíce urychlit očkování obyvatel a otevírá nová očkovací centra, třeba v muzeu moderního umění v centru Londýna.

Španělsko má za sebou, co se pocovidové péče týče, velký průlom. Lékaři v Barceloně tam jako první v zemi provedli transplantaci plic pacientovi po koronaviru. Ten strávil na jednotce intenzivní péče 127 dní a virus jeho plíce naprosto zničil.

"Vždy jsem se soustředil na budoucnost. Jsem šťastný, protože mám nyní druhou šanci a vím, že po měsících v nemocnici se mohu vrátit k normálnímu životu," rozplývá se Jordi Soriano. Lékaři už počítají s tím, že bude transplantace běžnou možností pro covidové pacienty s nevratně poškozenými plícemi.