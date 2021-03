Snahu Ruska ovlivnit americké volby řídil podle tajných služeb Putin

Loňské americké prezidentské volby se snažilo ovlivnit Rusko s Íránem, Čína stála stranou. Přičemž aktivity Rusů režíroval pravděpodobně osobně prezident Vladimir Putin. Vyplývá to z odtajněné zprávy zveřejněné v úterý kanceláří ředitelky amerických tajných služeb.

Patnáctistránkový dokument poprvé podrobně a komplexně popisuje zahraniční hrozby během voleb.

Zatímco Rusko se snažilo Donaldu Trumpovi “aktivně“ pomoci a zároveň protikandidáta Joe Bidena “očernit“, Írán se soustředil pouze na Trumpa a kampaň proti němu. Obě země se pak snažily podkopat důvěru lidí ve volební systém či demokracii a vyhrotit sociální a rasové rozpory v americké společnosti.

Čína podle tajných služeb stála stranou, neboť vítězství ani jednoho z kandidátů jí nehrálo do not natolik, aby riskovala pozdější problémy, pokud by se její angažmá provalilo.

Nejsou však žádné náznaky, že by se nějaká země pokusila zasáhnout do technického aspektu voleb, jako je samotné hlasování, sčítání hlasů nebo registrace voličů či podávání zpráv o výsledcích, uvádí tajné služby.

Vliv Kremlu lze vystopovat především ve snaze o diskreditaci Bidena prostřednictvím jeho syna, který podnikal na Ukrajině. Biden měl podle nepodložených tvrzení jako tehdejší viceprezident USA (za Baracka Obamy) použít svůj vliv, aby mu pomohl. Údajné důkazy předávali Trumpovým lidem dva ukrajinští představitelé, kteří měli být podle zprávy napojení přímo na Putina.

Trump se pak v roli prezidenta snažil donutit ukrajinské činitele, aby podnikání Bidenova syna začali vyšetřovat, za což si sám nakonec vysloužil první impeachment (ústavní žalobu o odvolání), který díky převaze republikánů v Senátu ustál. Ruští agenti se rovněž snažili získat informace o Bidenovi mladším v ukrajinské společnosti, ve které působil.

Podobně jako v předchozích prezidentských volbách v roce 2016 se pak Rusko snažilo šířit na sociálních sítích znevažující informace o demokratech a jejich prezidentském kandidátu Bidenovi.

Nejvýraznější (ve zprávě tajných služeb zmíněnou) íránskou stopou je pak cílený příval emailů voličům demokratů. Zprávy vzbuzovaly dojem, že je posílá pravicové hnutí Trumpových příznivců Proud Boys a vyhrožovalo se v nich příjemcům pro případ, že nebudou hlasovat pro Trumpa. Ani akce Teheránu nemohla podle amerických tajných služeb proběhnout bez schválení nejvyššího představitele země ajatolláha Alí Chameneího.

Americké prezidentské volby se podle uvedené zprávy snažily ovlivnit i Kuba, Venezuela či hnutí Hizballáh, ale v mnohem menší míře, než Rusko a Írán.