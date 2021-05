Snazší cestování v létě do zahraničí? Vláda chce PCR testy zdarma. ANKETA

Snadnější cestování v létě nejen po Česku, ale také do zahraničí, to si vláda slibuje od nápadu, aby Češi v letních měsících měli nárok na PCR testy zdarma. Právě ty jsou totiž spolu s potvrzením o očkování nebo prodělání koronaviru klíčové pro cestu do řady států. Nápad vítají cestovky, opozice upozorňuje, že to zatíží státní rozpočet.

"Uvažujeme o PCR testech zdarma na období červen až září. Nechceme, aby lidé měli velké náklady v souvislosti s covidem,“ řekl pro server Lidovky.cz premiér Andrej Babiš (ANO).

Řada zahraničních států totiž po cestujících při vstupu vyžaduje negativní PCR test, potvrzení o očkování nebo o prodělaném koronaviru. Lidem, kteří covid-19 neprodělali ani se ještě nemohli nechat naočkovat a chtějí se podívat v létě do zahraničí, by narostly náklady za test, který nyní stojí okolo 1500 korun.

"Bylo by to skvělé zejména pro lidi, kteří ještě nebudou očkovaní. Protože není jejich vinou, že vakcinaci ještě nepodstoupili. Zatím však neznáme detaily. Pouze víme, že o tom vláda uvažuje,“ řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

O PCR testech zdarma však vláda teprve diskutuje. Návrh by podle předsedy vlády zahrnoval všechny občany, a to jak lidi cestující po tuzemsku, tak ty, kteří mají namířeno do zahraničí. PCR test by se měl hradit všem starším šesti let, kteří ještě nepodstoupili očkování nebo neprodělali koronavirus.

"Nárok na bezplatné PCR i antigenní testy by nenaočkovaným dospělým i dětem vznikl několikrát do měsíce. Mohli by se tedy logicky otestovat před cestou i po návratu domů,“ doplnil pro Lidovky.cz Babiš.

Podle opozice by však proplácení testů mohlo rapidně zhoršit stav státního rozpočtu. "Cena PCR testu je stále poměrně vysoká, znamenalo by to nemalou částku ze státního rozpočtu. Tu si v současné době nemůžeme dovolit,“ uvedl pro TN.cz poslanec za ODS Jan Skopeček.

Zároveň je však podle mnohých potřeba, aby PCR testy byly pro lidi dostupnější. "My se o zrovnoprávnění PCR a antigenních testů dlouhodobě snažíme. Nejde však zdaleka jen o cestování, které se pan premiér snaží použít pro své PR, ale především o dlouhodobé budování kapacit testování a přípravu na podzim," doplnil předseda Pirátů Ivan Bartoš.



