Spor o poukazy na dovolené. Obraťte se na soud, radí lidem právníci

Za necelé čtyři týdny končí platnost takzvaných lex voucherů za zájezdy zrušené kvůli pandemii. Za ty si lidé můžou pořídit jinou dovolenou, nebo si nechat vrátit peníze. Jenže některé cestovky vydávaly i své vlastní poukazy a ty plné vrácení peněz neumožňují. Podle řady právníků je to v rozporu se zákonem a klienti by to prý měli řešit soudní cestou.

Vyřizování voucherů za zrušené zájezdy je v plném proudu a termín konce jejich platnosti klepe na dveře. Většina cestovních kanceláří oslovuje klienty sama. Třeba paní Lucie si díky takzvanému lex voucheru koupila dovolenou na příští rok.

"V době, kdy to nastalo, tak vůbec nikdo nevěděl, co se bude dít, jak to bude, jestli nám vrátí peníze nebo jestli o to přijdeme, jestli budou storno poplatky. Naštěstí dali nám to na ten voucher," říká Lucie Ullmanová.

Státem garantovaný takzvaný lex voucher ale umožňuje i vrácení peněz bez storno poplatků. Cestovní kanceláře prý pracují na plné obrátky a oslovují své klienty, lidé se ale můžou sami aktivně přihlásit telefonicky nebo osobně na pobočce.

"Pokud nebudeme mít tu zpětnou vazbu, tak ještě chceme znovu poslat upozornění, že jim náleží vrácení peněz a že od nich potřebujeme nějaké kontaktní údaje. Naší ambicí je vrátit peníze do konce srpna," uvedl mluvčí CK Fischer a Exim tours Jan Bezděk.

Pokud klienti nevyužijí poukaz na nákup jiné dovolené do 31. srpna, nemusí zoufat - cestovky by jim od tohoto data měly vracet peníze do 14 dnů. Řada klientů by se ale měla mít na pozoru. Některé cestovní kanceláře vydávaly klientům i své vlastní poukazy, které neumožňují plné vrácení peněz.

"My jsme připraveni zcela podle zákona vrátit všechny prostředky už 15. srpna všem klientům, kteří mají lex vouchery. Ti druzí mají možnost si koupit dovolenou a my jsme tuto možnost prodloužili do konce roku příštího," nechal se slyšet provozní ředitel CK Blue Style Ondřej Rušikvas.

Podle Sdružení obrany spotřebitele není vydávání jiných voucherů správné. Klienti pak prý nemají na výběr jinak, než jet na nucenou dovolenou, ač by raději dostali zpátky své peníze. Cestovní kancelář Blue Style tvrzení odmítá s tím, že vše bylo po dohodě s klientem.

Problém v tomto případě je, že není jasné, jestli cestovní kancelář mohla takové vouchery vůbec vydávat. Myslím si, že takových lidí budou desetitisíce. Skupina, která se s tímto nechce spokojit, by se měla obrátit na advokátní kanceláře a opravdu to řešit soudní cestou," nabádá právnička Sdružení obrany spotřebitelů Alena Máčová.

Stát dává ruce pryč od cestovního ruchu, řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež:

Vyplacení voucherů za stamiliony může být pro řadu kanceláří likvidační, ani tady se ale klienti nemusí bát o své peníze. "Zjednodušeně řečeno za nezrealizované vouchery na zájezd získají své peníze buď od dané cestovní kanceláře, nebo je uplatní u pojišťovny v případě, že se daná cestovní kancelář ocitne v insolvenci," uklidňuje mluvčí České asociace pojišťoven Milada Veselá.

V Česku je 650 pojištěných cestovních kanceláří. Celkový objem peněz za všechny vystavené vouchery je podle České asociace pojišťoven odhadovaný na skoro dvě a půl miliardy korun. Uplatněná byla zhruba polovina.

Kvůli proplácení peněz za zájezdy může zkrachovat čtvrtina cestovních kanceláří: