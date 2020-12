Babiš pro TV Nova: Použití více dávek z jedné ampule je v ČR schváleno

Česko může objednanou vakcínou od firem Pfizer a Biontech naočkovat o statisíce lidí víc. Ministerstvo zdravotnictví s předstihem schválilo to, že je z jedné lahvičky možné využít o jednu dávku navíc. Exkluzivně to dnes potvrdil pro TV Nova premiér Andrej Babiš. Ke stejnému kroku už přistoupilo několik dalších zemí. Premiér vyzval Evropskou komisi, aby takový postup podpořila.

"Ministerstvo zdravotnictví dnes rozhodlo, že povoluje za přísného dodržení objemu dávek použití jedné vícedávkové injekční lahvičky až pro šest pacientů," řekl v úterý TV Nova premiér Andrej Babiš (ANO).

Opatření ministerstva platí do konce března, "než to vyřeší Evropa," dodal. Podmínkou je i to, že se lahvičky nebudou moct míchat.

Doteď bylo možné z jedné lahvičky naočkovat pouze pět lidí. Na to, že se jedna dávka vyhazuje, upozornil premiér Andrej Babiš v Televizních novinách už v pondělí.

"V každé lahvičce je přidaná navíc jakási rezerva. aby když se připravuje těch pět dávek, tak aby byla jistota, že tam bude zaručeně pětkrát 0,3 mililitrů dávek," vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Pro Českou republiku by takový postup znamenal navýšení současných osmi milionů dávek o zhruba milion šest set tisíc. Opatření ministerstva zdravotnictví platí jen do té doby, než své stanovisko zveřejní Evropská léková agentura. Odborníci nejsou proti.

"Teoreticky i prakticky je to možné udělat, ale my bychom jednak velmi potřebovali mít nějaké vyjádření od výrobce a také od lékových agentur," nechal se slyšet vedoucí lékárník fakultní nemocnice v Motole Petr Horák.

"Těch šest dávek, ty si myslím, že je možné použít s jistotou," podpořil změnu současného postupu epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Firma Biontech už potvrdila, že navýšit počet dávek z jedné lahvičky je možné. Na rozhodnutí Evropské lékové agentury nečekali ani Italové. Ke stejnému kroku přistoupily také Spojené státy, Švýcarsko, Velká Británie nebo Izrael.



