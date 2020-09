Nový zubař ve městě! Stovky lidí stály ve frontě na registraci celou noc

Nový lékař začal v městské části ordinovat teprve nedávno. Kvůli registraci byli lidé dnes ráno ochotni stát ve stovky metrů dlouhé frontě. Rozestupy mezi mnohými nebyly zdaleka dva metry. Roušku neměl nasazenou téměř nikdo. “K zubaři jezdíme s celou rodinou raději do Polska. V Česku byl nadlidský výkon zubaře sehnat,“ uvedl jeden z čekajících reportérce TV Nova. "Tohle už by se mělo řešit, nemluvě o cenách. To, aby si člověk na zuby bral i půjčku,“ stěžoval si další.

"Pokud občané nemohou najít svého lékaře, měli by se vždy obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která má povinnost jim lékařskou péči zajistit. Lidé však tuto skutečnost často neví a obracejí se na nejrůznější často slepá místa," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Anketa Máte/ měli jste problém sehnat zubaře? Ano 66 150 hlasů Ne 34 78 hlasů Hlasovalo 228 lidí.

Ministerstvo zdravotnictví na svůj web umístilo formulář, kde mohou lidé vyplnit, kterého lékaře hledají, svou zdravotní pojišťovnu a své údaje. Následně se klientovi vygeneruje žádost, která se automaticky odešle dané zdravotní pojišťovně, která jí následně začne řešit. "My našim klientům nabízíme osobní konzultaci, kdy je odkážeme na zubaře v místě jejich bydliště nebo v dostupné vzdálenosti," tvrdí mluvčí RBP zdravotní pojišťovny Ivo Čelechovský s tím, že v případě akutních případů nabídnou pojištěncům ošetření v nejbližším zařízení.