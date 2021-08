Tálibán zintenzivnil pátrání, tlumočník české armády se musel zachránit sám

Radikální hnutí Tálibán zintenzivnilo pátrání po bývalých spolupracovnících západních zemí. Uvádí se to v interním dokumentu OSN a děje se tak navzdory ujištěním Tálibánců, že se nebudou nikomu mstít, informoval ve čtvrtek list The New York Times. Aby si zachránil život, zbitý tlumočník Čechů prchnul do Kataru. Na palubu vládního speciálu do Prahy se nedostal.

Hnutí Tálibán zintenzivnilo pátrání po Afgháncích, kteří v posledních 20 letech spolupracovali s NATO, USA nebo západními diplomaty. "Provinilce" zatýká nebo jim vyhrožuje smrtí či zatčením blízkých. Uvádí se to v neveřejném interním dokumentu sepsaném pro OSN, informoval list The New York Times.

Dokument od poradce OSN pro vyhodnocování hrozeb přímo odporoval veřejnému ujištění radikální skupiny, že se nebude mstít členům a příznivcům svržené vlády.

Anketa Věříte, že Tálibánci dodrží slovo a nebudou se mstít? Ano 0 0 hlasů Ne 100 4 hlasy Hlasovalo 4 lidí.

Existuje několik zpráv, že Tálibán měl seznam lidí, které chtěl vyslechnout a potrestat. Znal dokonce jejich lokality pobytu, uvádí se v dokumentu, podle kterého mají být ohroženi zvláště příslušníci afghánské armády, policie a lidé, kteří pracovali pro vyšetřovací jednotky svržené vlády.





Dokument obsahoval i přepsaný dopis Tálibánců ze dne 16. srpna adresovaný nejmenovanému protiteroristickému činiteli v Afghánistánu, který pracoval s americkými a britskými představiteli. Dopis vyzýval úředníka, aby se hlásil Vojenské a zpravodajské komisi Afghánského islámského emirátu v Kábulu. Pokud by neuposlechl, s jeho rodinnými příslušníky mělo být zacházeno "podle zákona šaría".

Tálibán opakovaně vydává ujištění, že své vítězství nevyužije k pomstě lidem, kteří se mu postavili. Zpráva přispívá k rostoucím pochybnostem o tomto slibu a naznačuje, že Tálibán se skutečně může zapojit do vražedných odvetných vražd, jako to udělal při převzetí vlády v Afghánistánu před více než 20 lety, upozorňuje The New York Times.

Pomocník Čechů prchnul do Kataru

Ohrožené afghánské spolupracovníky do Česka z Kábulu ve třech vlnách dopravil v uplynulých dnech český vládní speciál. Podle informací TV Nova se ale na palubu ani jednoho z letounů nedostal tlumočník, kterému se podařilo Tálibáncům prchnout poté, co ho zbili. Muž měl přitom původně přicestovat už v druhém letadle spolu s dříve uneseným spolupracovníkem české armády.

"Já a moje rodina jsme v ohrožení života. Několikrát jsem kontaktoval českou ambasádu v Kábulu, nikdo nám nepomáhá, prosím, aby nám česká vláda poskytla pomoc co nejdříve to půjde,“ prosil tlumočník. Po Kábulu se přesouval v převleku a každou hodinu měnil svou polohu. Islamisté ho prý pronásledují a hrozí mu poprava.





Chvíli se zdálo, že jeho prosby byly vyslyšeny a dočká se pomoci, pak ale přišlo obrovské zklamání. "Naši úředníci mu volali, že je na seznamu evakuovaných, když byl v taxi, druhý hovor mu oznámil opak. Na konci rozhovoru se rozplakal,“ popsal v pondělí večer těžké chvíle bývalého tlumočníka reportér TV Nova.

Protože se do českého vládního speciálu nedostal, musel si nakonec spolupracovník pomoci sám. Podle svých slov se mu podařilo prchnout do Kataru, stále ale doufá v pomoc Čechů. "Doufám, že nás Česká republika evakuuje," sdělil.

Na letišti v Kábulu zůstalo podle spolku Vlčí Máky několik rodin, části z nich pomohli Američané.

Podle arabisty Petra Pelikána by bylo podivné, kdyby se Tálibánci nechtěli mstít: