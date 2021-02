Ústavní soud rozhodne o změně voleb! Pomohla by malým stranám

Ústavní soud v úterý možná rozhodne o průlomové změně volebních pravidel. Skupina senátorů si stěžovala, že ta současná podle nich diskriminuje slabší strany. Prezident Miloš Zeman se naproti tomu nechal slyšet, že by změna volebního zákona vedla k destabilizaci politického systému. Rozhodnout se má také, zda by změna platila už pro letošní volby do Poslanecké sněmovny.