V některých krajích se rýsují koalice. Střední Čechy znají svou hejtmanku

Síly ve středních Čechách spojí vítězné hnutí Starostové a nezávislí s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj.



Hejtmankou se má stát volební jednička STAN Petra Pecková. Nyní se pracuje na programovém prohlášení. Jasno je také v Pardubickém kraji - dohodli se na pokračování dosavadní koalice ČSSD, KPK, STAN, ODS A TOP 09. V Olomouckém kraji chce o dalším postupu složení koalice jednat Občanská demokratická strana na jednání regionální rady.



Ta má v úmyslu vytvořit koalici se Spojenci - Koalicí pro Olomoucký kraj a uskupením Pirátů se STAN. V 55členném zastupitelstvu by tak političtí partneři získali 32 křesel. A mohli by se ve vedení Olomouckého kraje obejít bez vítězného hnutí ANO. Královéhradecký kraj by mohla po volbách vést středopravá koalice také bez hnutí ANO a dále sociálních demokratů. V uskupení ODS, STAN a Východočechů.



Nová rada by tak v krajském zastupitelstvu měla nejtěsnější většinu. Přesto ještě není vyloučena možnost, že se hnutí ANO podaří vytvořit svou koalici. Ve Zlínském kraji začalo o nové koalici jednat hnutí ANO - mohlo by ji vytvořit s Piráty, ODS a ČSSD. Moravskoslezský kraj povede koalice vítězného hnutí ANO s ODS.



Ke koalici mají zatím daleko jižní Čechy. V ní nakonec nemusí být hnutí ANO ani ODS.