V USA už otevírají zábavní podniky. Koronavirus ale narušil summit G7

Ve Velké Británii končí třídenní jednání ministrů zahraničí skupiny G7. Na to byli pozvaní i zástupci Indie, ti jsou teď ale v izolaci, protože dva členové delegace mají koronavirus. Nejvíce proočkované země, třeba Spojené státy, mezitím rozvolňují opatření.

V Americe se otevírají školy, restaurace a zábavní parky. Pověstná kasina v Las Vegas otevírají na 100 procent své kapacity. Spojené státy rozvolňují a život se tam pomalu vrací k normálu.



Prezident Joe Biden chce, aby v USA do 4. července, tedy do Dne nezávislosti, mělo alespoň jednu dávku 70 procent lidí. "Téměř 150 milionů Američanů už dostalo alespoň jednu dávku. Přes 105 milionů lidí je u nás kompletně naočkovaných. Oproti lednu je to obrovský pokrok," řekl Biden



V očkování pokročila také Velká Británie. Tamní vláda rozhodla, že na podzim nabídne lidem nad 50 let třetí dávku vakcíny. Opatření by mělo zvýšit bezpečnost rizikovějších skupin.



Dva indičtí delegáti, kteří přiletěli do Británie na jednání skupiny G7, mají koronavirus, a tak museli celou delegaci izolovat. Indický ministr zahraničí ve středu jednal se zástupci G7 přes internet, v úterý se s nimi ale sešel osobně.

V Indii je situace dále kritická a problémy má už i její severní soused Nepál. Počty nakažených rychle rostou, a koronavirus se šíří dokonce i v základním táboře Mount Everestu ve výšce 5300 metrů, kde se nakazilo nejméně 17 horolezců.

"Každý v základním táboře se musí otestovat a mezi jednotlivými skupinami nesmí být žádný kontakt," vysvětlil horský vůdce Lukáš Furtenbach.

Jiný problém řeší Indonésie. Policie tam zatkla několik pracovníků farmaceutické firmy, protože při testování na letišti umývali a znovu používali tyčinky pro výtěr nosu.