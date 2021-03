Klaus jel na hory do uzavřené oblasti. Odmítá však, že by porušil zákazy

Městský úřad ve Vrchlabí prověřuje, jestli exprezident Václav Klaus svojí cestou do Černého Dolu na Trutnovsku neporušil opatření vlády. Byl tam o víkendu 20.-21. února, tedy v době, kdy vláda vyhlásila uzávěru Trutnovska. Vrchlabští věc prošetřují z podnětu pražských hygieniků. Klaus ale pochybení důrazně odmítá.

Exprezidentovi Václavu Klausovi může hrozit další pokuta za porušení opatření vlády. Ta ve dnech 15. až 28. února zcela uzavřela tři okresy, a to včetně Trutnovska, kde v té době bylo nejvíc nakažených na 100 000 obyvatel. Přesto tam na víkend přijel bývalý prezident ČR, a to do svého bytu v Černém Dole.

"Podání z pražské hygieny nám postoupil Městský úřad v Trutnově. Budeme to podezření prověřovat," řekl ve čtvrtek TN.cz tajemník městského úřadu ve Vrchlabí Pavel Řehák.

Petr Macinka z Institutu Václava Klause ale považuje záležitost za absurdní. "Václav Klaus se před cestou do Černého Dolu velmi zodpovědně zajímal, jaké náležitosti potřebuje, aby tam mohl jet a přitom něco neporušil. Obrátil se kvůli tomu i na policii," řekl Macinka TN.cz.

Při vlastní cestě se pak exprezident ČR policistům při kontrole na hranici okresu Trutnov prokázal výpisem z katastru nemovitostí, že skutečně jede do svého vlastního bytu. A policisté ho do uzavřeného okresu pustili.

"Potřeboval si tam něco zařídit," vysvětlil Petr Macinka důvod Klausovy cesty do vládou uzavřeného regionu.

Podle krizového zákona hrozí za porušení vládních usnesení v době nouzového stavu fyzickým osobám pokuta až 20 000 korun. Ale nevyměřili by ji pražští hygienici. "V případě, že by se podezření o spáchání přestupku potvrdilo, řešili bychom případnou pokutu my," potvrdil tajemník vrchlabského úřadu.

Právě do kompetence vrchlabské radnice patří městys Černý Důl se zhruba 700 obyvateli, kde Pražan Václav Klaus v době uzávěry okresu pobýval. Jak dlouho bude ověřování informací trvat, si tajemník vrchlabské radnice netroufá odhadnout. Mohou to být podle jeho slov týdny, ale i měsíce. "Doba bude záležet na rychlosti shromažďování informací," konstatoval.

Hygienici v Praze se o možném porušení restriktivních opatření dozvěděli díky tomu, že zjišťovali, kde se Václav Klaus nakazil covidem-19. Byl pozitivně testován jen několik dnů po návratu z hor. Onemocnění pak zvládl jen v domácím léčení.

Pražská hygiena už jednu pokutu Václavu Klausovi vyměřila – za nenošení povinné roušky na veřejnosti. Exprezident ji ale dosud nezaplatil. Rozporuje totiž úřední cestou, že by se nějakého provinění dopustil.

Městský úřad ve Vrchlabí, do jehož kompetence spadá například i Špindlerův Mlýn, řeší podle tajemníka Řeháka desítky takových podnětů. V době před uzávěrou okresu přibývala víkend co víkend hlavně upozornění na neoprávněně otevřené provozovny.

